كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 صباحاً - التعليم عن فيديو الامتحانات المفقودة: الراجل بيساعد صديقه المحبوس

قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تعقيبًا على فيديو ضياع أوراق أحد طلاب الثانوية العامة ببني سويف، إن الفيديو من الأسبوع الماضي، حيث ضاع أوراق امتحانات 202 طالب.

وأضاف "حجازي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أن الوزارة قررت إحالة المتسببين للتحقيق وإيقافهم 3 أشهر، كذلك منح الطلاب الذين ضاعت أوراقهم الدرجة النهائية كاملة.

وتابع: "الرجل كان يساعد صديقه المحبوس لإهماله والتسبب في ضياع أوراق الامتحانات".

وفتحت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تحقيقا موسعا في واقعة «ورق إجابات 3 إعدادي»، التي تداولها نشطاء على نطاق واسع وأثارت سخرية رواد مواقع التواصل، بالإضافة إلى استبدال رئيس اللجنة والمراقب الأول.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، قالوا إنه في بني سويف، يظهر فيه رجل يقود «توك توك»، ويعلن عبر ميكروفون عن مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يعثر على ورق إجابات ضائع من طلاب بالصف الثالث الإعداي في بني سويف.

وبحسب مقطعه الفيديو، فإن الرجل الذي كان في يديه ميكرفون: «وقع ورق إجابات نصف السنة 3 إعدادي واللي يلاقيه يبعته للإدارة التعليمية بالفشن، وهياخد 5 آلاف جنيه مكافأة».

وعقب تداول الواقعة أحال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، رئيس لجنة امتحانات الإعدادية ومراقب اللجنة الأول، إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، عقب اختفاء 200 ورقة إجابة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بعد تأدية الطلاب للامتحانات.