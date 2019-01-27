كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 06:59 صباحاً - بوتين يدخل العالم الافتراضى مع طلبة الجامعة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت فضائية روسيا اليوم، لقطات من زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهو في جامعة موسكو.

وذلك للاحتفال بعيد الطلبة فى روسيا، وتعرف على إنجازات باحثى وطلاب الجامعة، وخلال الزيارة ارتدى الرئيس الروسي نظارة العالم الافتراضى من صنع طلبة الجامعة، حيث دخل فى مغامرة بالعالم الافتراضى.