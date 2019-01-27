كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - عكاشة: لو بقول كلام مش عاجبكم قولولي أبطل-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة للشعب المصري، قائلا: "لو بقول كلام مش عاجبكم قولولي عشان ابطل".
وأضاف "عكاشة" في برنامجه" في برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "لو بقول كلام تستفيدون منه قولولي عشان أكمل، أنا لم أتغير وكل مرحلة ولها وضعها، زي المثل اللي بيقول :كل وقت وله أذان".
وأكد عكاشة، أن دوره قائم على التوضيح والشرح والتحذير من المخاطر والتهديدات العالمية"، مضيفا: "الحرب العالمية الثالثة ستحدث في الفترة ما بين عام 2019 وما بين عام 2030، ويمكن أن تحدث خلال عام من الآن و لكن حتما ستكون قبل عام 2030".
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