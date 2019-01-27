كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - وزارة التضامن: قدمنا معاشات لـ2 مليون و250 ألف أسرة

كتبت : شيرين عصملي

أكد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، دائما ما يواكبها برامج للحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاح.

وأضاف"العقبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء السبت، أن مصر كان لديها برنامج قوي للحماية الاجتماعية تمثل في توفير دعم نقدي وسلعي وغيره بجانب عدة مبادرات.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي، تختص بالدعم النقدي، والذي تقدمه على صورة دعم مشروط متمثل في برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم غير مشروط كالمعاش الضماني، مضيفا" برنامج تكافل وكرامة، قدم معاشات لـ2 مليون و250 ألف أسرة.