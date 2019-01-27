كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - تعليق وزارة التضامن على واقعة طفل "البلكونة"

كتبت : شيرين عصملي

علق علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، على واقعة طفل البلكونة، أن النيابة قررت أن تظل لجنة دراسة حالة الأسرة المشكلة من الوزارة أن تظل تعمل لثلاثة أشهر مقبلة على أن تقدم تقريرا شهريا للنيابة بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، قائلًا: "وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي كلفتني بالتدخل السريع والتوجه إلى مقر النيابة لمتابعة تحقيقات النيابة".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة ومجلس الأمومة والطفولة حول الواقعة.