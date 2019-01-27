كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - سبب إنشاء قناة الفراعين.. عكاشة يكشف السبب

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام المصري في 2007 انحرف في اتجاه ضال، ولهذا فكر في إنشاء قناة الفراعين الفضائية، لافتا ان الإعلام في دول العالم الثالث لا يحقق مكسب، لأن الإعلام لديهم هو صناعة خدمية.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن مصر شهدت إعلامًا كميًا، ولهذا أنشئت القنوات الفضائية، وكانت بلا جدوى، ولم تغير فكر.

ولفت إلى أنه عمل 10 مليون مواطن بشكل فعلي، وأصبح معهم دخل جيد، سيتم رفع متوسط دخل الدولة بما لا يتوقعه أحد.