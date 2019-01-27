كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - كواليس طرد حسام بدراوي من قصر الرئاسة إبان أحداث يناير
كتبت : شيرين عصملي
قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، : "أنا انطردت من قصر الرئاسة أثناء 25 يناير، واحد من التشريفات قالي وقتك خلص، ومقابلتك مع الريس انتهت"، متوقعا أن يكون زكريا عزمي هو من أصدر تلك الأوامر.
وأشار "بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه سجل كل تفاصيل 25 يناير، وأشهد على ما كتبه عددًا من الأشخاص، ومعه أوراق بخط الراحل اللواء عمر سليمان.
وأوضح ان تدخل الدول وأجهزة الاستخبارات العالمية كان واضحا خلال فترة تنحي الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدا أن ما حدث في 25 يناير كان بمثابة إدارة معركة، ولا بد من جهات ورائه.
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للرئيس السيسي هو فتح الباب أما نجوم سياسية يمكن أن يتولوا السلطة فيما بعد، مضيفا أن هناك شباب جاهز لذلك، وظهيرهم سيكون "السوشيال ميديا".
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