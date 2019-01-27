كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - توفيق عكاشة: "احنا في آخر الزمان"

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تمر بأخطر مرحلة في تاريخها، مطالبا الرئيس السيسي بإعادة هيكلة الإعلام المملوك الدولة، والإعلام المملوك للشركات الخاصة الكبرى.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، : "إحنا في آخر الزمان"، كاشفا أن العالم خلال الفترة القادمة سيشهد أحداث متسارعة، ونحن لسنا بمعزل عن العالم.