كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - كيف رد مبارك بعد سؤاله عن خصخصة الإعلام

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام في مصر إعلامًا كميًا وليس كيفيا، ولابد من إعادة هيكلته.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس الأسبق مبارك، طلب أن يلتقي بمذيعي صباح الخير يا مصر في 1999، وسألت المذيعة بثينة كامل الرئيس الأسبق متى سيتم خصخصة الإعلام، وكان رد مبارك أن هذا الأمر مستحيل أن يحدث.

وتابع : "بعد اللقاء بأسبوع طلب منه أحد قيادات الحزب الوطني عمل دراسة بشأن إمكانية خصخصة القنوات الإعلامية ومدى الجدوى".

وأكد عكاشة أن الرد جاء بـ"دول العاالم الثالث والنامي لا تصلح أن يخصخص الإعلام بها".