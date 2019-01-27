كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - هبة قطب تُطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس.. اتفرج

هبة قطب

قالت الدكتور هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، إنها مع تدريس الثقافة الجنسية في المدارس بالتدرج وفقًا لكل سن، موضحة أن التربية الجنسية مفيدة لوقاية الأطفال من التحرش خاصة في سن الحضانة أو المدارس.

وأضافت في لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، أمس السبت، أن الأطفال يجب أن تدرك أعضائهم الجنسية قبل الذهاب للمدرسة بشروط محددة، لافتة إلى تدريس مادة التربية الجنسية في الكثير من بلدان العالم.

وتابعت: «من 100 سنة كان هناك موجة تأييد عارمة لتدريس هذه المادة بسبب انتشار أمراض الزهري الذي يتسبب في أمراض عصبية ويؤثر على الحالة العقلية خاصة بعد حالة الانفلات الجنسي، وكان هناك أيضًا رفض كبير خاصة التيارات المحافظة والدينية».

وأوضحت أن في عام 1940دخلت مناهج الثقافة الجنسية بشكل حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية ببعض المناطق المتطرفة وسط رفض من التيار الديني والكنسي، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح التركيز على تدريس تفادي الحمل غير المرغوب فيه، وتفادي الأمراض المعدية، معقبة: «من هنا أصبح تدريس هذه المادة غير مرغوب فيه وغلط».

وذكرت أن بريطانيا عملت على تقنين الثقافة الجنسية من خلال الإرشاد وكانت مبادرة من حركة المحافظين، مضيفة أن أمريكا لجأت في عام 1990 لنصيحة الشباب من خلال التربية الجنسية بعدم ممارسة الجنس بسبب انتشار مرض الإيدز.