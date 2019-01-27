كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - أهمية زيارة رئيس فرنسا إلى مصر غدًا
كتبت : شيرين عصملي
قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر غدًا، تعني رغبة البلدين في تعميق العلاقات بين البلدين، لافتا ان تلك الزيارة عامة جدا، بالإضافة إلى أن هذا العام يعد عام الثقافة بين مصر وفرنسا، ومن ثم لابد أن نشهد زخم في العلاقات بينهما.
وأشار "اللاوندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى القاهرة إنعكاس للعلاقات الممتازة بين مصر وفرنسا وما شهدته من تطور وتنوع منذ عام 2014
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