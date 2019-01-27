كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 05:33 صباحاً - بالفيديو.. مؤمن زكريا يكشف كواليس تفاوضه مع نادي بيراميدز

مؤمن زكريا

قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف أحد السعودي، إن بيراميدز تحدث مع وكيله أحمد يحيى للانضمام لصفوفه، مضيفا: "الأمر لم يتعد مجرد الكلام".

وواصل اللاعب في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": "أقسمت على المصحف لمسؤولي الأهلي أنني لم أوقع لأي فريق آخر".

وواصل: "لن ألعب في مصر لغير الأهلي، وفضلت الانتقال للدوري السعودي من أجل المشاركة والإعداد أملا في العودة لصفوف المنتخب قبل بطولة إفريقيا المقبلة".

وعن حقيقة خضوعه للتحقيق في النادي الأهلي صباح السبت، قال اللاعب: "لم يحدث أن تم التحقيق معي مثلما تردد".

وواصل: "حضرت إلى الأهلي من أجل مصافحة اللاعبين وتوديعهم وتوديع الجهاز الفني، قابلت الجميع وتمنوا لي التوفيق".

وأضاف: "لم أصرح بأي شيء خاطيء من أجل أن يتم التحقيق معي".

وختم: "محمود الخطيب رئيس الأهلي قابلني في المران وتمنى لي التوفيق في الخطوة المقبلة، وأكد أنها ستكون خطوة مهمة".