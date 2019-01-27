كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد وإسبانيول

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً على إسبانيول في ملعبه "كورنيلا آل برات" اليوم الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لرد اعتباره على هذا الملعب بعد الخسارة فيه بمباراة الموسم الماضي بهدف نظيف أحرزه "جيرارد مورينو".

اسبانيول هذا الموسم وحتى الآن بعد مرور 20 جولة يحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضيفه الملكي المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة، وسيحاول تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثالث من إشبيلية الذي يتفوق عليه تهديفيا بنفس عدد النقاط.

لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى في ملعب "سانتياجو برنابيو" بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع لريال مدريد في أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، ريجليون، مودريتش، كاسيميرو، سيبايوس، فاسكيز، بنزيما، فينيسيوس.

التشكيل المتوقع لإسبانيول في أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني

دييجو لوبيز، روساليس، لويس لوبيز، هيرموسو، ديداك، جرانيرو، روكا، داردير، بابتيستاو، إجلاسيس، جارسيا.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

تنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتخصص الشبكة قناة "Beinsports HD3" لنقلها على الهواء مباشرة.

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

أسندت الشبكة القطرية المباراة بين ريال مدريد وإسبانيول للمعلق الجزائري "حفيظ دراجي".