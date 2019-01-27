كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس ولاتسيو

يواجه فريق يوفنتوس نظيره فريق لاتسيو اليوم الأحد 27 يناير 2019، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

ويريد البيانكونيري تحقيق الفوز على النسور، من أجل الوصول إلى للنقطة 59، ليوسع الفارق لثماني نقاط بينيه وبين نابولي الذي تعثر أمام ميلان مساء السبت،

ويأمل أبناء المدرب "ماسيميليانو أليجري" في تكرار فوزهم على لاتسيو مرة أخرى هذا الموسم، حيث فاز اليوفي بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول بالجولة الثانية من السيري آ.

ويأمل كذلك الدولي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" هداف الفريق، في العودة إلى التهديف مجددًا، ليبتعد أكثر في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، ويعوض كذلك إخفاق الجولة الماضية بعدما أهدر ركلة جزاء في مواجهة كييفو فيرونا.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقنوات الناقلة

فريق السيدة العجوز سيواجه النسور في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة و 22:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات "beIN" الرياضية القطرية، حيث سنتقبل عبر قناة beIN SPORTS HD 1 FR.

معلقين مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

أعلنت الشبكة القطرية، أنّ المعلق التونسي "عصام الشوالي"؛ هو من سيتولى مهمة التعليق على مباراة يوفنتوس ولاتسيو.

قائمة يوفنتوس لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي

المدرب الإيطالي "ماسيميليانو أليجري" المدير الفني ليوفنتوس أعلن قائمة الفريق المُستدعاة رسميًا، لخوض المباراة، والتي شهدت غياب أكثر من لاعب (طالع القائمة).

التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بينتانكور.

خط الهجوم: دوجلاس كوستا، ديبالا، كريستيانو رونالدو.