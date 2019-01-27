كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - رونالدو يُزين قائمة يوفنتوس لموقعة لاتسيو بالدوري الإيطالي

أعلن المدرب الإيطالي "ماسيميليانو أليجري" المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة فريقه المُستدعاة رسميًا، لخوض مباراة لاتسيو في السيري آ.

ويحل فريق السيدة العجوز مساء الأحد ضيفًا على نظيره فريق النسور، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة تواجد الدولي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مهاجم الفريق، في قائمة البيانكونيري؛ بينما يغيب الثنائي "ميراليم بيانيتش"، و"ماريو ماندزوكيتش" بسبب الإصابة، بالإضافة إلى "المهدي بن عطية".

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، ماتيا بيرين، كارلو بنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، جورجيو كيلليني، أليكس ساندرو، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي،، بيتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، دوجلاس كوستا، نيكولو فاجيولي، بيرنارديسكي ، كين.