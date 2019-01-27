كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - رابطة تجار السيارات تكشف الأسعار الحقيقية في السوق المحلي

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه من حق المواطن استقلال سيارة بسعر رخيص بعد تطبيق قرار «زيرو» جمارك.

وأضاف "أبو المجد"، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «أون أي»، أن الرابطة قررت استدعاء أصحاب توكيلات السيارات يوم الثلاثاء المقبل، لمعرفة أسباب عدم إعلانهم عن تخفيض أسعار السيارات بعد تطبيق قرار «زيرو» جمارك.

وأوضح أن بعض أنواع السيارات أسعارها خيالية، وهناك فئة من السيارات سعرها الدولى 6500 دولار وتباع في مصر بـ220 ألف جنيه، ويتم بيعها في دول الخليج بـ28 ألف ريـال، وهذه الأسعار بها مبالغة كبيرة.

وأكد أن الرابطة ضد الوكلاء الذين لم يقوموا بتخفيض أسعار السيارات، موضحا أن معارض السيارات هي المتضرر من حالة ركود البيع في السوق المصري.