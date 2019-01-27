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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - شاهد - مروة الأزلي تخضع لجلسة تصوير جديدة
خضعت الفنانة الشابة مروة الأزلى لجلسة تصوير، حيث ظهرت خلالها بلوك مختلف عن الشخصيات التى قدمتها فى رمضان الماضى، الذى شاركت فيه فى 3 أعمال درامية مرة واحدة.
وتظهر مروة فى الجلسة الجديدة بألوان سوداء وفضية، وذلك بعدسة مصور النجمات محمود عاشور، وقام بعمل الماكياج الخاص باسم لامى، واستايل الشعر لامى لامى.
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