كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - شاهد - مروة الأزلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة الشابة مروة الأزلى لجلسة تصوير، حيث ظهرت خلالها بلوك مختلف عن الشخصيات التى قدمتها فى رمضان الماضى، الذى شاركت فيه فى 3 أعمال درامية مرة واحدة.

وتظهر مروة فى الجلسة الجديدة بألوان سوداء وفضية، وذلك بعدسة مصور النجمات محمود عاشور، وقام بعمل الماكياج الخاص باسم لامى، واستايل الشعر لامى لامى.









