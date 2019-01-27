كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة وجيرونا

يخوض نادي برشلونة مباراة صعبة اليوم الأحد على ملعب "مونتيفلي" معقل جاره الكتالوني جيرونا ضمن إطار لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل البلاوجرانا مع مدربه الباسكي "إرنستو فالفيردي" المباراة وعينه على حصد الثلاث نقاط، للمحافظة على الفارق الذي تقلص بينه وبين أتلتيكو مدريد بعد نجاح الأخير في الفوز بالأمس أمام خيتافي بهدفين نظيفين.

ويحتل برشلونة المركز الأول حتى الآن في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز 12 برصيد 24 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول على ملعب كامب نو قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، وحاولت رابطة الأندية الإسبانية برئاسة "خافيير تيباس" إقامة مباراة الغد في الولايات المتحدة الأمريكية لكن طلبها قوبل بالرفض من الاتحاد الإسباني ثم الفيفا.

فهل يثأر برشلونة من جيرونا في مباراة اليوم؟!

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

تير شتيجن، ألبا، لينجليت، بيكيه، روبيرتو، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ميسي، سواريز، كوتينيو.

التشكيل المتوقع لجيرونا في مواجهة برشلونة بالدوري الإسباني

بونو، ألاكا، خوانبي، بيرنارد، بورو، سيرانو، بونص، جرانيل، فرنانديز، بورتو، ستواني.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

تبث المباراة بين برشلونة وجيرونا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتخصص الشبكة قناة "BeinSports HD3" لنقلها على الهواء مباشرة.

معلق مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

أسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعليق المباراة للجزائري "حفيظ دراجي".