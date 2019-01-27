كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - مش هتقدر تغمض عنيك .. إطلالات مثيرة لـ" ناهد السباعي " - صور



نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورا لأحدث جلسة تصوير لها لصالح مجلة الفنية، عبر حسابها بموقع إنستجرام. وظهرت ناهد بفرو باللون الزيتي مع بنطال أبيض اللون. يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في مسلسل "هبة رجل الغراب"، بعد اعتذار إيمي سمير غانم عن المشاركة به.





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