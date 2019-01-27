كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - حماية المستهلك: إجراءات جديدة لمواجهة زيادة أسعار السيارات

قال اللواء راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن زيادة أسعار السيارات الآن عشوائية وليس لها مبرر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «أون أي» أن القانون لا يحدد التسعير الجبرى لأسعار السيارات، موضحا أن الجهاز يعمل في إطار القانون، والسوق المصرى يعمل باقتصاد العرض والطلب.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والتهرب الضريبي وجهاز المستهلك ومصلحة الجمارك لوضع قاعدة معلومات خاصة عن أسعار السيارات، ومن شأنها وضع معايير محدد لأسعار السيارات في السوق المصرى.

وأطلق مجموعة من الأشخاص حملة "خليها تصدى"، اعتراضا على عدم خفض أسعار السيارات في السوق المحلي بعد تطبيق قرار «زيرو» جمارك، وقال مؤسس الحملة إن هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلي وسعر البيع في مصر، حيث توجد مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين في أسعار السيارات المعلنة بالسوق.