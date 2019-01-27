كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 02:40 صباحاً - مصور طفل البلكونة يكشف كواليس الواقعة - فيديو

قال الصحفي محسن عبد الراضي، مصور فيديو «طفل البلكونة»، إنه قبل تصويره الفيديو كان يقف في شرفة منزله لإجراء مكالمة هاتفية، ووجد طفلا يعبر من شباك السلم إلى بلكونة الشقة، فظن أنه يقفز برغبته ووالدته تمنعه، قائلًا: «لما شوفت الأم ماسكة رجله قولتلها ثانية هاجى أساعدك، واتفاجئت أن الولد بيصرخ وأمه بتدفعه بعنف عشان ينط ويدخل الشقة يفتح الباب بدل ما يكسروه»، لافتًا إلى أنها بررت هذا الفعل لأنها كانت لاتملك حينها سوى 10 جنيهات ولم تستطع إحضار "نجار".

وأضاف عبد الراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «DMC»، "اتفاجئت أن الأم بتجبر ابنها يعدي بالطريقة دى عقابًا ليه أنه نزل يلعب ونسي المفتاح جوه"، مضيفًا: «قبل ما أصور الفيديو كنت عمال أصوت علشان أمنعها، ولما ملقتش حاجة اعملها قولت أهددها بإنى أصورها فيديو".

وأضاف أن الأم استجابت مؤخرًا لكلام الجيران وساعدت ابنها في الرجوع عن هذا الفعل، مؤكدًا أنها بعد ذلك انهالت عليه بضرب مبرح وعنيف بشكل لا يوحي أنها والدته، وعلى الفور ناشدنا وزارة التضامن وخط نجدة الطفل وشرطة الداخلية الذين تفاعلوا مع بلاغنا.