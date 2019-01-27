صور مكياج ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 01:42 صباحاً - شبّهها الكثيرون بـ نجمات هوليوود بالرغم من ملامحها الشرقية، إلا أنّ ستايلها وأسلوبها في اختيار المكياج بشكل خاص، جعلها مميزة، ولها طابع مميز عن باقي النجمات، كما أنها صنعت لنفسها جمالًا منفردًا تمتاز به.



مؤخرًا ظهرت ياسمين صبري بعدسات بنية فاتحة اللون، على عكس السابق، عندما كانت تظهر بلون عينيها الحقيقي الأسود، لهذا كان عليها تغيير المكياج قليلًا، بخاصة المتعلق بالعينين، لإبرازهما بشكل أكبر.



اختارت ياسمين إبراز العينين بـ ظل الجفون الترابي والأسود، حيث اختارت الأسود على أطراف الجفن العلوي، ووضعت الترابي عند بداية الجفن، لعمل عيون القطة، مع وضع الدرجة الترابية



ذاتها في الجفن السفلي، كما اعتمدت على رموش مكثفة، بخاصة من الأطراف لتتماشى مع حواجبها الثقيلة.



وأرادت ياسمين إبراز نحافة وطول وجهها بشكل مبالغ، إذ اعتمدت على أحمر الخدود البيج الترابي، على عظمتي الخد والأنف والذقن، واختارت وضع أحمر الشفاه الوردي المات، لتكبير شفاهها، واختارت اللون النيود في اطلالة أخرى مع



التطبيق ذاته، لكنها لم تُبرز عظمتي الوجه كثيرًا.



بالعودة للعيون السوداء، نجد ياسمين لا تعمد إلى إبرازهما، فهي تكتفي فقط بـ كحل بسيط داخل العينين، وسحبة أيلاينر لتوسيع عينيها، مع ماسكرا كثيفة، أو وضع رموش اصطناعية منفردة واحدة بواحدة على رموش الجفن العلوي، عند الأطراف.



وتُبرز ياسمين بالمقابل شفاهها بوضع أحمر الشفاه الأحمر المات الصريح، مع لمسة هايلايتر بسيطة عند الأنف، لتمنح وجهها طولًا ونحافة.



ياسمين صبري من النجمات التي يناسبها صيحة ال No makeup، لأنها تتمتع بجمال طبيعي، لهذا إذا اختارت كريم أساس بسيطًا بدرجة بشرتها نفسها، مع بلاشر وردي أو بيج هادىء، وأحمر



الشفاه الوردي، وماسكرا، ستبدو مثالية مثل هذه الاطلالة.



من الأمور التي يحبها جمهورها في ملامح وجهها، هو حواجبها، فياسمين تتمتع بـ حواجب جميلة كثيفة، بنية داكنة، والأجمل، أنها ترسمها بطريقة أكثر طبيعية، من دون تغيير لونها، أو تغيير رسمتها الأصلية.



درجة بشرة ياسمين المائلة للخمرية، تجعل الهايلايتر مناسب جدًّا لها، بخاصة في الاطلالات المتعلقة بالسهرات، وتختار معه أحمر الشفاه باللون النيود المفضل لها.



إليكِ بهذا الألبوم أسلوب ياسمين صبري المميز في تطبيق المكياج.

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