كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - النجمة "هازال كايا " تكشف عن شفاء والدتها من السرطان

أعلنت النجمة التركية هازال كايا شفاء والدتها من مرض السرطان وذلك بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع gecce التركي ، فإن هازال لم تتردد في الكشف عن هذا الخبر للصحفيين خلال تواجدها مع والدتها باحد المراكز التجارية .

هازال كايا تعد واحدة من أهم نجمات تركيا وشاركت في بطولة عدة مسلسلات منها العشق الممنوع واسميتها فريحة .

و ابتعدت هازال عن التمثيل لفترة بسبب رغبتها في تعلم الطبخ حيث حصلت على تدريبات مكثفة بهذا المجال .