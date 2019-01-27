كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - النجمة "هازال كايا " تكشف عن شفاء والدتها من السرطان
أعلنت النجمة التركية هازال كايا شفاء والدتها من مرض السرطان وذلك بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع gecce التركي ، فإن هازال لم تتردد في الكشف عن هذا الخبر للصحفيين خلال تواجدها مع والدتها باحد المراكز التجارية .
هازال كايا تعد واحدة من أهم نجمات تركيا وشاركت في بطولة عدة مسلسلات منها العشق الممنوع واسميتها فريحة .
و ابتعدت هازال عن التمثيل لفترة بسبب رغبتها في تعلم الطبخ حيث حصلت على تدريبات مكثفة بهذا المجال .
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