كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - نرمين ماهر تنضم لمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع

كشفت الفنانة نرمين ماهر عن تعاقدها مؤخرًا على المشاركة في بطولة المسلسل التليفزيوني الجديد "فكرة بمليون جنيه"، وهو العمل الذي يذاع في شهر رمضان المقبل، ويقوم ببطولته الفنان علي ربيع.

وقالت نرمين، إن العمل من إنتاج المنتج صادق الصباح في أول تعاون بينهما، مشيرة إلى أنها سعيدة بكونها تتعاون معهم، ومؤكدة أنها تقدم دور كوميدي مختلف عن أي دور قدمته من قبل.

واختتمت، أنها سوف تبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو العمل الذي يضم عدد كبير من الفنانين الكوميديين من بينهم، كريم عفيفى وسهر الصايغ، ولاء الشريف، وليد فواز، وأخرين، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحى، شريف يسرى، ومن إخراج وائل إحسان.