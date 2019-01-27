كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - بالفيديو .. أغنية "غاب " لأمال ماهر تتخطي حاجز ال٣ ملايين مشاهدة

تخطت أغنية "غاب" من ألبوم الفنانة آمال ماهر الجديد «أصل الإحساس»، حاجز 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتأتي في المركز الثاني من حيث الأغاني الأكثر استماعًا في الألبوم، بعد أغنية «بداية بدايتك» المتصدرة.

أغنية "بداية بدايتك" من كلمات: نادر عبد الله، الحان: ياسر ماجد، توزيع موسقي وميكس وماستر: طارق مدكور، وتريات: هاني فرحات، أما أغنية "غاب" فهي من كلمات: تركي آل الشيخ، الحان: خالد عز، توزيع موسيقي: تاشكين صباح، ماستر: طارق مدكور.

ألبوم الفنانة آمال ماهر 2019 احتفلت بصدوره بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الغنائية خلال حفل في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات يوم 17 يناير.

ويضم ألبوم الفنانة آمال ماهر 2019 أغنيات وهي ما خلاص، مش هنساه، وفيها اية، لو رسمته، حكاية تعيش، حبيبي هانت، غاب، الطير الوحيد، عايشين، قلبك كبير، أجمل حب وأصل الإحساس.