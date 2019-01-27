كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - شاهد.. نبيل الحلفاوي يهنيء المنتخب المصري لكرة اليد

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة المنتخب المصري لكرة اليد، بعد انتزاعه المركز الثامن على مستوى العالم على الرغم من خسارته من المنتخب الإسباني في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في بطولة العالم لكرة اليد للرجال.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة له عبر تويتر، قائلًا: «كما كان متوقعا.. استطاع الأسبان تعويض الفارق والتقدم .. ألف مبروك لمصر احتلال المركز الثامن على العالم متقدمة عن البطولة الماضية بخمسة مراكز ومتفوقة على أبطال كل قارات العالم باستثناء أوروبا».

ولفت الحلفاوي إلى الانجاز الذي حققه المنتخب المصري لكرة اليد، بعد 18 عاما، من أخر مركز متقدم حصل عليه، وهو المركز الرابع عام 2001، ليصبح هذا المركز هو الأفضل خلال السنوات الأخيرة.