كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - شوبير يُعلن: تأجيل انطلاق أمم إفريقيا 2019.. فيديو

أحمد شوبير

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت تأجيل كأس الأمم الإفريقية لمدة أسبوع.

وكانت مصر حصلت على حقوق استضافة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وأشار شوبير في برنامجه عبر فضائية أون سبورت "دول شمال إفريقيا طالبت خلال اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد اليوم بتأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع، للابتعاد عن الصيام".

وكان مقررا انطلاق المباراة 14 يونيو المقبل، علما بأن شهر رمضان ينتهي في 6 يونيو.

وأضاف شوبير "اللجنة اتخذت قرارا بتأجيل البطولة إلى 21 يونيو المقبل".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعلن بشكل رسمي عن تأجيل البطولة حتى الآن.