كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - الليجا - خفافيش فالنسيا تكتسح فياريال في الميستايا

فالنسيا

حسم فريق فالنسيا مباراة الديربي التي جمعته مساء اليوم السبت مع ضيفه فريق فياريال على ملعب ( ميستايا ) ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز كبير بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في سلم الترتيب، على بعد نقطتين من خيتافي السادس، في المقابل زادت الخسارة من محنة فياريال الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

في وقت مبكر، وبالتحديد عند الدقيقة الثالثة من المباراة، تمكن أصحاب الأرض من إفتتاح التسجيل، بعد كرة رفعها القائد داني باريخو من ركلة ثابتة، تهيأت بعد ذلك أمام المرمى، للمدافع الفرنسي مختار دياخابي الذي وضعها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 51 أضاف الخفافيش الهدف الثاني، بعد كرة أخطأ بها لاعب فياريال فيسنتي إيبورا، لتصل داني باريخو الذي مررها داخل المنطقة للروسي دينيس تشيرشيف الذي وضعها ببراعة في مرمى حارس الغواصات الصفراء سيرجيو اسينخو.

وفي الدقيقة 86 جاء الهدف الثالث لفالنسيا بعد كرة عرضية مرفوعة بإتقان من الجهة اليمنى، من فيران توريس، لرودريغو مورينو أمام المرمى، ليقابلها برأسية مميزة، فتضرب الأرض وتعبر إلى المرمى، لينتهي اللقاء بفوز كبير لفالنسيا 3-0.