كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - الاعتداء على خالد منتصر - أخد الحق حرفة .. وإعتذار الداخلية يعنى أن مصر تتغير

تعرض الدكتور والكاتب المصري خالد منتصر لواقعة اعتداء فى معرض الكتاب ، حدثت الواقعة أثناء تواجده في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين ، حيث اعتدى أمين الشرطة بالضرب على منتصر بعد حدوث مناوشات بينهم على ركن سيارته .

بعدها كتب منتصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، تدوينة قال فيها : "يا وزير الداخلية تم التعدي علي من أمين شرطه في معرض الكتاب ، معي تصريح سيارة هل هذا هو عرس معرض الكتاب .

بعدها بقليل كتب منتصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير"، إن أمين الشرطة الذي اعتدى عليه تمت إحالته لمحكمة تأديبية ، وتوجه منتصر بالشكر قائلا :" شكرا لأصحاب المشاعر الجميلة الذين أحاطوني بالسؤال الحمد لله لم أتنازل عن تطاول أمين الشرطة .

وأضاف منتصر :" وللأمانة كان هناك عدد كبير من الضباط المختلفين، عكس أمين الشرطة الذي تطاول واعتدي علي بالضرب . وشدد منتصر قائلا في تغرديته :" إياك والتنازل عن حقك في عمل محضر والسعي نحو حقك إن لم تأخذه اليوم ستأخذه غدا .

وتابع :" للأسف بعض الحمقى يفسدون عرس معرض الكتاب .

فيما اعتذرت وزارة الداخلية للكاتب خالد منتصر بعد الاعتداء عليه من قِبل أحد أفراد الشرطة، خلال تواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورة لـ"منتصر" وهو يتسلم من أحد القيادات الأمنية "مصحفًا" للتعبير عن اعتذارهم.

وكان "منتصر" أكد أنه لن يتنازل المحضر الذي قدمه ضد أمين الشرطة، معبرًا عن شكره لكل من تضامنوا معه وأحاطوه بالسؤال.

وقال "منتصر"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "شكراً لأصحاب المشاعر الجميلة الذين أحاطوني بالسؤال الحمد لله لم أتنازل عن تطاول أمين الشرطة وللأمانة كان الضباط مختلفين، وتم تحويل الأمين لمحاكمة تأديبية، المهم لا تتنازل عن حقك في عمل محضر والسعي نحو حقك إن لم تأخذه اليوم ستأخذه غداً، وللأسف يفسد عرس الكتاب بعض الحمقي".