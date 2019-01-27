كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - مونديال اليد - السويد تهزم كرواتيا وتحتل المركز الخامس

مونديال اليد

أنهى المنتخب السويدي مشواره في بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا بدولتي المانيا والدنمارك في المركز الخامس، بعد تغلبه على كرواتيا بنتيجة 34-28، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة جيسكي بنك بوكسن بالدنمارك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السويد بنتيجة 16-13، وواصل احفاد الفايكنج سيطرتهم على الشوط الثاني، وحاول لاعبو كرواتيا مجاراتهم لكنهم لم ينجحوا في ذلك لينتهي الشوط بتفوق الفريق السويدي بنتيجة 18-15.

لينهي المنتخب السويدي بطولة العالم لكرة اليد بالمركز الخامس، بينما أنهت كرواتيا البطولة بالمركز السادس.

واحتلت السويد المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الثاني، خلفا منتخبا الدنمارك صاحب المركز الأول والنرويح في المركز الثاني، بينما حل المنتخب الكرواتي المركز الثالث في المجموعة الأولى خلفا ألمانيا المتصدر وفرنسا صاحبة المركز الثاني.

وستختتم البطولة بمباراة قوية بين الدنمارك والنرويج للتنافس على اللقب، بينما تلتقي ألمانيا مع فرنسا بطلة العالم في نسخة 2017 على المركز الثالث.

وسبقت مباراة السويد وكرواتيا، مباراة بين المنتخب الأسباني ونظيره المصري، فازت بها إسبانيا "أبطال أوروبا" بنتيجة 36-31، ليحتل الماتادور الإسباني المركز السابع، بينما احتل الفراعنة المركز الثامن بالمونديال.