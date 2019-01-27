كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 01:04 صباحاً - العكش عتده معلومات خطيرة - حرب عالمية قريبا جدا .. بومة

ال الإعلامى توفيق عكاشة إن الحرب العالمية الثالثة ستكون ما بين 2019 و2030 من خلال ما يحدث حاليًا من صراعات دولية، مردفاً: "أقسم بالله إن هناك حرب شرسة وقوية ستشهدها الأرض قبل عام 2030".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، على فضائية "الحياة"، أنه إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة سيكون لها تداعيات سلبية على دول المغرب العربى، لافتا إلى أن هناك اقتصاديات دول تنتهى.

من ناحية أخرى أشار "عكاشة" إلى أن قنوات الإرهاب القطرية تهاجم مصر وتزيف الواقع وتوجه اتهامات زائفة، موضحا أن النسيج المصرى مترابط لن تستطيع قنوات الفتن والخراب تفتيته.