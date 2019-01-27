مفاتيح المصابيح الكهربائية .. والديكور العملي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ضرورة لا بد منها.. وجماليتها في اندماجها مع ألوان الديكور

كما لا يمكن ان يستغني أي فستان او بنطلون على أزرار أو سحابات، كذلك لا يستغني أي بيت عن مفاتيح إضاءة المصابيح. فالقاسم المشترك بينهما هو العملية التي تطورت لتشمل الجانب الجمالي. ففي الوقت الذي تفنن فيه المصممون بطرح ازرار وسحابات مبتكرة لمزيد من الأناقة، اجتهد مهندسو الديكور في تصميم مفاتيح تكمل المنظر العام وتزيده جمالا. وما لا ينكره احد أنه لا يمكن أن تستغني أية غرفة أو شقة أو منزل عصري عن مفاتيح المصابيح.

على الرغم من أن الجميع بحاجة إليها ويستخدمها، إلا أنها مرت بفترات تجاهل طويلة، ولم تأخذ حقها من الاهتمام لعقود، حيث تركها الأفراد تؤدي وظيفتها البسيطة في صمت. والآن أعاد المصممون والمنتجون اكتشاف هذه الأدوات البسيطة انطلاقا من حقيقة أنه يمكن تجميل كل مساحات المعيشة بالغرف ومن بينها ابتكار تصميمات جديدة لمفاتيح المصابيح، والاستعاضة عن الأشكال التقليدية المستطيلة ذات الألوان البيضاء أو المتجهة إلى الأصفر بأخرى تضفي لمسات جمالية، تكون بخامات جديدة وألوان متنوعة تتناسب وديكورات البيوت.

يقول البروفيسور بيتر تزيك من مدينة إيسن الألمانية، الذي وصل به الاهتمام بهذه الجزئية إلى حد ابتداع جائزة في تصميم هذه المصابيح تم الاعتراف بها دوليا، أنها يمكن أن تلعب دورا في مفهوم التصميم الداخلي بأكمله، مضيفا أنها نفضت عنها غبار التجاهل والإهمال ولم تعد وظيفتها تقتصر على العملية.

ويوضح كلاوس يونج من «الاتحاد الألماني للمنتجات الكهربائية الفنية» (زد.في.إي.آي) ومقرها فرانكفورت، أن الألوان والأشكال المتنوعة كانت موجودة في السابق، وكان بإمكان المستهلك أن يختار من بينها، لكن الجديد في الأمر، هو هذا الكم الكبير والتنوع الذي لا يحصى من التصميمات والمواد المعروضة في الأسواق، التي تم ابتكارها خصيصا لتتناسب مع تصميمات ورق الحائط وألوان الطلاء وقطع الاثاث وطراز الديكور نفسه، بحيث اصبحت تتنافس مع المفاتيح التقليدية المصنوعة من الخشب أو النحاس أو الذهب أو الفضة، بل ويمكن ان تكون نقطة جذب تشير إلى ذوق صاحب البيت واهتمامه بأدق التفاصيل.

فثمة الآن تصميمات مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الشفاف، وأخرى بها رسومات تتلاءم مع غرف النوم أو حجرات الأطفال، حتى تعطي كل غرفة بالمنزل شخصيتها وتضفي عليها لمسات من الحيوية.

بيد ان المنتجين والمصممين على حد سواء يشيرون إلى ضرورة التواؤم بين الشكل والوظيفة عند تصميم هذه المفاتيح واختيارها، مؤكدين إلى ان الأفضل هي تلك المصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ لا سيما وانها لا تتعارض مع الموضة على الإطلاق، كونها أصبحت تأتي بألوان متعددة ورائعة، مثل الأخضر الزيتوني الغامق والذهبي المطفي والأزرق وهلم جرا.