أفكار ماكياج تناسبك في احتفالات الكريسماس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعني موسم الكريسماس الكثير من الحفلات والهتافات الاحتفالية، يمكنك إضافة طريقة الماكياج الخاصة بك إلى كل ذلك.

يتسم ماكياج الكريسماس بكونه جريئًا وأنيقًا، وبالطبع تمتد الأناقة لتشمل الملابس الخاصة بك وكذلك تصفيفة الشعر، لا يكون عمل ماكياج لا يُنسى أمرًا صعبًا إذا اتبعت بعض النصائح والحيل المفيدة.



1-قبلة الثلج:

إن إضافة بريق احتفالي إلى مظهرك هو أفضل طريقة لإضفاء لمسة جمالية على مكياجك لعيد الميلاد، استخدمي كحل العيون والماسكارا لإضفاء مظهر متجمد على عينيك، وللحصول على مظهر أكثر دهشة قومي بتطبيق ظلال فضية متلألئة على زوايا العين الداخلية، تحت الحاجبين وتحت الجفون السفلية، سوف يجعل عينيك أكبر وأكثر جاذبية.

أضيفي القليل من اللون الأزرق لجفونك ولديك مظهر شتوي يتناسب مع أي زي في أي مناسبة، انتهي من مظهرك القبيح مع أحمر خدود رقيق.

2-شفاه جريئة:

الشفاه الساطعة القوية هي الإكسسوار المثالي لحفلات الأعياد، احصلي على أحمر شفاه أو بطانة حمراء لتظهر شفاهك، يمكن لبقية مكياجك أن يظل خافتًا إلى حد ما، لأن التركيز يكون على الفم.

تتطابق الألوان الجريئة مع جميع الألوان، ولكن من المهم اختيار اللون بناءً على لون بشرتك، فيجب أن تختار النساء السمراوات اللون القرمزي أو الشوكولاتة أو حتى اللون البنفسجي، في حين أن جميع ظلال اللون الوردي ستعزز جمال النساء ذوات البشرة الفاتحة.

3-الجليتر الذهبي:

عيد الميلاد في كثير من الأحيان يستحضر صورًا من الأضواء الذهبية، يمكنك إعادة إنتاج هذا على وجهك، اختاري لمسة خفية مع الغبار الناعم من غبار الذهب المتلألئ، أو استخدمي كحل الذهب والشادو لإضفاء الحيوية على عينيك لموسم الأعياد.

جربي تطبيق لمعان ذهبي لجعل عينيك تبرز حقًا.