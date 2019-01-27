ألوان أحمر الشفاه لهذا الخريف يجب أن تجربيها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - - الأرجواني الخفيف مع أحمر الشفاه Pat McGrath Labs ينطق لون التوت الصارخ بروح الخريف، ويوفر لك أحمر الشفاه هذا لون مطفي بصبغة فائقة لا يحدث بها أي تكتل أو جفاف خلال اليوم، وهو متوفر بسعر 38$.

- لون اللؤلؤ مع أحمر الشفاه Fenty Beauty Gloss Uni لمن تحب البريق يوفر لها ملمع الشفاه هذا جمال الماس ولونه، ويمكنك ارتداؤه بمفرده لشفاه لامعة أو فوق أحمر الشفاه المفضل لك، وهو متوفر بسعر 18$.

- لون الكريمي الدافيء مع أحمر الشفاه ColourPop Lux يعتبر اللون الكريمي الدافيء اختيارًا مثاليًا لك خلال الخريف، وهو متوفر بسعر 5$.

- أحمر الشفاه بلون خشب الورد L’Oreal Paris Colour لو كنت تبحثين عن لون لأحمر الشفاه سهل الاستخدام يوميًا، فهذا اللون الوردي المائل للموف الغني باللمعة هو اختيارك الأمثل، كما أنه مريح في الاستخدام ولا يصيبه أي تشويه، ويمكنك تطبيقه طوال النهار، وهو متوفر بسعر 8$.

- الأزرق مع أحمر الشفاه Tom Ford Beauty Boys & Gir لو كنت تفضلين الألوان الغير متوقعة فهذا الأزرق الميتاليك سيكون ما تبحثين عنه، ويجب أن تجربيه.. وهو متوفر بسعر 36$.

- الأحمر الكلاسيكي مع أحمر الشفاه NARS Powermatte لن تجدي أفضل من فصل الخريف لارتداء أحمر الشفاه بلونه الأحمر الكلاسيكي، وهذا القلم بلون مطفي جذاب، وتركيبته لا تتشقق أو تجف، كما أن أداة التطبيق الخاصة به سهلة لتحدد شفتيك بصورة جميلة، وهو متوفر بسعر 26$.

- اللون الخوخي بلمحات أغنى مع أحمر الشفاه Clinique بدلا من اللون الخوخي العاري استخدمي لونًا أغنى مثل اللمحات التحتية الدافئة التي تناسب الخريف والمزودة بمكونات العناية بالبشرة للمحافظة على نعومة شفتيك طوال موسم تشقق الشفاه، كل هذا في قلم أحمر الشفاه الموجود في الصورة، والمتوفر بسعر 17$.

- البرقوقي الداكن مع أحمر الشفاه Dior Rouge Dior U أحمر شفاه بلون البرقوقي الداكن مثالي لفصل الخريف وبتركيبة تدوم على شفتيك 12 ساعة، وهو متوفر بسعر 37$.

- اللون العنبي مع أحمر الشفاه Burbarry Lip Velvet أحمر شفاه سائل مخملي بلمسة حريرية ولون عنابي لا يبهت ويمنح شفتيك نعومة وجمالًا، وهو متوفر بسعر 30$.