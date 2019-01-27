كيف تزيلين الماسكرا المقاومة للمياه بدون عناء؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تلجأ المرأة إلى استخدام الماسكرا المقاومة للمياه حتى تظل مكانها دون أن تتلطخ أو تنزلق ويتشوه مظهرها، سواء كنت في جو الصيف الحار أو في البرد والتعرض للمطر، وكلها عوامل تفسد شكل أنواع الماسكرا الأخرى.

تمثل المواد الشمعية المختلفة من المكونات الأساسية في تركيبة الماسكرا المقاومة للمياه، ومنها شمع العسل والكانديليلا والكارنوبا الأكثر استخداما لتبعد المياه عن الماسكرا بدلا من أن يحدث بها تلطخ.

وعلى عكس أنواع الماسكرا الأخرى التي يتم إزالتها بمسحة واحدة بقطعة قطن، يصعب إزالة الماسكرا المقاومة للمياه، ويعتمد إزالة الماسكرا المقاومة للمياه بطريقة صحيحة على نوع مزيل الماكياج الذي تستخدمينه، ويوصي خبراء الماكياج باستخدام نوع لطيف وفعال في آن واحد حتى لا تتسببي في نزع رموشك أثناء إزالة الماسكرا من عليها، وبالطبع من الأفضل أن تستخدمي نوعًا بتركيبة طبيعية تناسب جميع أنواع البشرة وخالٍ من المكونات القاسية.

وطبقا لنصيحة الخبراء فإن أفضل وسيلة لإزالة الماسكرا المقاومة للمياه هي غمس قطعة قطن في مزيل الماكياج والضغط بها فوق رموشك وعينيك مغلقة، واتركيها قليلا حتى يقوم المزيل بتكسير الماسكرا، ثم امسحي الماسكرا في اتجاه الأسفل، وكرري العملية حتى يتم إزالة الماسكرا تماما.

ملحوظة

عند إزالة الماسكرا لا تحاولي أبدا فركها من على رموشك؛ لأن الفرك يجهد بشرة العين الرقيقة ويمكن أن يؤدي إلى تلطخ الماسكرا في كل مكان حول عينيك.