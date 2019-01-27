"خاص للجمال" بالفيديو .. المصمم العالمي هاني البحيري : هذا هو الشخص الوحيد الذي أنافسه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في حديث خاص لمجلة الجمال، قال المصمم العالمي هاني البحيري، أن في مصر أفكار حلوة وناس مجتهدة، وأن المصمم لازم يتابع الموضة العالمية دائما.
وأضاف البحيري أنه هيكون سعيد جدا لو في مصر "Fashion week"، يضم مصممين مصريين وعرب.
وقال البحيري أنه خارج أي منافسة، وأنه بينافس هاني البحيري نفسه وبس، وقال أن الهدوء والعمل الجاد هما أسباب النجاح.
وعن آخر مشاريعه قال أنه بيحضر لأسبوع الموضة الفرنسي في فرنسا، وأنه هينافس فيه الفرنسيين قدام العالم كله.
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