الجديد والأفضل في ملابس الرجل على مستوى العالم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - - سراويل من زارا أصدرت ماركة زارا العالمية سراويل جديدة للرجل بها خطوط جانبية، وهي متوفرة حاليا بالأسواق بالتحديد السروال الوردي موديل Milennial بسعر 59.99$، لدى zara.com.

- معطف مانجو في الموسم الماضي أطلقت ماركة مانجو أول معطف لها في خط جديد أكثر توافقا مع البيئة بهدف صنع الملابس من خامات عضوية وأقطان معاد تدويرها مع ألياف دائمة مثل الصوف المعاد تدويره والمودال والليوشيل، وهذا الموسم تقدم معاطف بألوان خريفية مثل هذا المعطف متعدد الجيوب، وهو متوفر بسعر 169.99$، لدى mango.com.

- حذاء ماركة GH Bass تعاونت ماركة GH Bass مع ماركة Cape Heights الأمريكية لتقديم مزيج جيد يجمع بين العصرية والكلاسيكية، وتقدم الآن بوت قصير برباط بدلا من الموديلات الكلاسيكية التقليدية، وهذا الحذاء مناسب للشتاء وهو متوفر بسعر 200 £ لدى كلٍ من ghbass-eu.com و present-london.com.

- جاكيت ماركة هوجو بوس لو بدأت في الشعور بالبرد فهذا الجاكيت من الصوف الكثيف ببطانة من الصوف المخلوط يبقيك دافئًا طوال الشتاء بالإضافة لتفاصيله الرياضية الأنيقة التي تمنحك مظهرًا رائعًا، وهو متوفر بسعر 1.900 £ لدى hugoboss.com.

- سترة شيرلينج ماركة تومي هيلفيجر سترى عزيزي الرجل الكثير من قطع الملابس الأنيقة هذا الخريف وهذه السترة بالتحديد مميزة جدا، فبجانب مظهرها الأنيق يمكنك قلبها وارتداؤها على الوجه الآخر ببطانة زرقاء ملفتة، وهي متوفرة بسعر 165 £ لدى uk.tommy.com.

- قميص ماركة Ami x farfetch.com اتحدت الماركة الباريسية الشهيرة Ami مع ماركة farfetch.com لتقديم نسخة محدودة من القمصان المقلمة في مجموعتها الجديدة هذا الموسم، وذلك في تصميم متناقض يجمع بين الأزرق الفاتح والأسود بأكمام. القميص متوفر بسعر 220 £ لدى farfetch.com.

- حذاء رياضي ماركة Clae تقل درجات الحرارة تدريجيا وأنت بحاجة للتدفئة، لذا فهذا بداية موسم الكشمير وبالطبع لن تدفيء نصفك العلوي فقط إنما قدمك تحتاج ذلك أيضا، وهذا الحذاء الرياضي بالتأكيد سيمنحك ما تبحث عنه. الحذاء متوفر بسعر 100 £ لدى clae.eu.

- بلوفر ماركة Maison Kitsune هذا البلوفر من مجموعة الخريف والشتاء 2017 مصنوع من مزيج من القطن الياباني في الجزء العلوي منه، والجزء الآخر من الصوف المنسوج بغرزة بريوش، وهو متوفر بسعر 550 £ لدى shop.kitsune.fr.