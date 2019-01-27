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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حذاء رياضي أنيق ماركة Veja
لست مضطر لارتداء ملابس بيضاء طوال الخريف، لكن يضيف الحذاء الرياضي الأبيض تناقضًا ملفتًا لباقي قطع الملابس الداكنة التي ترتديها وهذا الحذاء الأنيق متوفر بسعر 120$.
- حذاء بوت تشيلسي ماركة R.M.Williams
يمكنك ارتداء هذا البوت في الأيام التي لا تكون بها درجات الحرارة مرتفعة ويكون الطقس بارد قليلا لأنه مقاوم لعوامل الطقس المختلفة، وسيحفظ قدميك دافئة ومحمية وهو متوفر بسعر 495$.
- حذاء ديربي كلاسيكي ماركة Bottega Veneta
لكل المقابلات الهامة مع مجموعة من الخبراء تم صناعة الأحذية الديربي والتي لاتنتهي موضتها، فهي تستمر معك طوال الحياة وهذا الحذاء متوفر بسعر 840$.
- حذاء رياضي عصري ماركة Adidas by Raf Simons
من الجيد ارتداء حذاء رياضي عصري على الموضة يشبه ما يرتديه نجوم المشاهير لتقضي به مشاويرك الخاصة والخروجات عموما، وهذا الحذاء متوفر بسعر 390$.
- الحذاء الأيرلندي ماركة Brooks Brothers
يمكنك أن تبرز أفضل إطلالاتك وأنت ترتدي زوجًا أنيق من الأحذية يدل على أنك رجل أعمال، وهذا الحذاء بسعر 998$.
- حذاء رياضي مميز ماركة Converse
على الأقل يجب أن يكون لديك زوج واحد من الحذاء الرياضي الكلاسيكي والذي يمكن أن يتماشى مع كل شيء، مثل هذا الحذاء المتوفر بسعر 85$.
- حذاء بدون كعب ماركة Salvatore Ferragamo
لتألق كلاسيكي يلفت لك الانتباه يمكنك ارتداء زوج رائع من الأحذية اللوفرز، وهذا الحذاء متوفر بسعر 660$.
نستمتع جميعا بآخر أيام الصيف، لكن على كل إنسان حريص على الأناقة والموضة أن يستعد لقدوم الخريف أيضا، وهو من أفضل فصول السنة والذي تهتم به صناعة الموضة لدرجة كبيرة؛ فبه درجات الحرارة أكثر اعتدالا عن غيره من المواسم وبالتالي يجب أن ترتدي ملابس أكثر أناقة وتنطلق به الإكسسوارات الجميلة وعدد كبير من الأحذية لتختار منها.
والآن إليك عزيزي الرجل مجموعة مميزة من الأحذية التي ستناسبك جدا خلال موسم الخريف لأنك ستكون بحاجة إليها في كل الأوقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أنواع من الأحذية يحتاجها كل رجل في موسم الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.