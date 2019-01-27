خمس قطع أساسية من الملابس يجب أن تكون في دولاب زوجك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الجمال شيء قياسي يختلف من شخص لآخر كما أن الحب لايقاس بشكل الرجل أو ما يرتديه من ملابس، لكن ليس هناك مهرب من حقيقة أن الرجل الأنيق في ملابسه يتميز عن غيره وتتباهى زوجته به، لذلك حتى يكون زوجك في كامل أناقته يجب أن يكون بدولاب ملابسه القطع التالية التي سنتحدث عنها.

1- قميص أبيض

القميص الأبيض قطعة أساسية لابد من تواجدها في دولاب أي رجل خاصة القميص الكلاسيكي، فهو مكون أساسي لأي ملابس رسمية، ورغم أن الرجل لا يرتديه كثيرا، لكنه من قطع الملابس التي يحتاجها ويعود لارتدائها مرات ومرات في أي مناسبات هامة.

2- بدلة أنيقة

ضروري أن يكون لدى زوجك بدلة أنيقة ويفضل أن يفصلها لدى ترزي ماهر لتكون مناسبة لمقاساته لأن هناك فرق كبير بين الجاهز والمفصل.

3- سترة كاجوال للخروج

يحتاج كل رجل إلى سترة مريحة للخروجات يمكن أن يرتديها على قطع أخرى من نفس نوعها، كما أنها من القطع التي يرتديها الرجل كثيرا وفي أغلب أوقاته.

4- جاكيت لجميع أنواع الطقس

الجاكيت الذي يناسب جميع الظروف الجوية من رياح ومطر وثلوج وغيرها يعتبر قطعة أساسية لايمكن أن يخلو منها دولاب أي رجل، والجاكيت بالسوستة الأمامية المزود بقبعة من الاختيارات المثالية.

5- بنطال جينز عالي الجودة

الجينز من قطع الملابس التي لا تختفي أبدا أو تنتهي موضتها، لذا يستحق أن يكون لدى كل رجل قطعة من الجينز سواء كانت سروال أو قميص على أن تكون عالية الجودة ليتمكن من ارتدائها أعوامًا وأعوامًا ومعها يظل مسايرًا للموضة.