الكوتشى على البدلة .. أحدث صيحات الموضة العالمية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تتلاعب بنا الموضة وصيحاتها يومًا بعد يوم، فمما لا شك فيه أن الموضة فى تغير وتجدد مستمر دائمًا، فالموضة التى ظهرت السنة الماضية تختلف عن الموضة التى ظهرت السنة الحالية من حيث الألوان وأنواع الأقمشة والتفصيلات المبتكرة الخاصة بها.

الموضة تعتبر شيئًا trendy لفترة زمنية معينة، وبمرور الوقت يفقد ذلك الشىء بريقه ويمل منه الناس ويصبح old fashioned، فتبحث الموضة من جديد عن تقليعة أخرى ينجذب إليها عشاق البحث عن كل ما هو جديد وعصرى، كما أن الموضة لا يوجد لها قاعدة تثبت وترسى عليها، ولا أحد يعلم ما سوف يظهر غدًا فى عالمها المتغير المتجدد باستمرار، فما نعتقد أنه قديم وغريب الأطوار ولا يمكن أن نرتديه، من الممكن أن يصبح أحدث صيحات عالم الموضة فيما بعد، ونتهافت على ارتدائه لملاحقة الموضة ومسايرتها.

فعلى سبيل المثال منذ حوالى سنتين أو أكثر انتقد جمهور عمرو دياب صورته الذى نشرها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) بسبب ارتدائه بدلة رسمية على حذاء رياضى (كوتشى)، وتساءلوا عن علاقة الكوتشى بالبدلة وأن هذه تقليعة غريبة، لا تليق به ولا بأناقته التى عُرفت عنه.

ليس عمرو دياب وحده الذى تعرض للسخرية والانتقاد عند ارتدائه بدلة رسمية على كوتشى ولكن أيضًا محمد حماقى تعرض لهجوم جمهوره وسخريتهم عندما ارتدى فى إحدى حفلاته بدلة رسمية سوداء على كوتشى باللون الأبيض.

ذلك الهجوم والسخرية حدث بسبب ارتباط الأحذية الرياضية فى عالم الموضة فى أذهان متابعيها بالملابس الرياضية والملابس غير الرسمية والملابس التى يتم فيها ارتداء الجينز، ولكن الموضة تتغير وتتجدد يومًا بعد يوم وما ننفر منه اليوم نلهث وراءه غدًا.

فحاليًا يوجد اتجاه عالمى لارتداء البدلة الرسمية على الأحذية الرياضية، وتعتبر من أحدث صيحات الموضة الآن، حتى إنه مسموح بهذا المظهر الخارجى الجديد ومقبول فى المقابلات والمناسبات الرسمية وفى بيئات العمل أو حتى المناسبات غير الرسمية كالحفلات والأفراح على الشاطئ وغيرها، فلا يقتصر على مكان معين ولا مناسبات بعينها ولا حتى شخص بعينه فيمكن لرجال الأعمال والفنانين و الشخصيات العامة وغيرهم ارتداؤه.

كل ذلك بسبب خفة الأحذية الرياضية، والراحة، والتحرر الذى نشعر به عند ارتدائها، إلى جانب ألوانها وتصميماتها الجذابة، التى تجد دائمًا ما تليق عليه، فيمكنك الآن ارتداء بدلتك الرسمية على حذائك الرياضى المناسب بكل تحرر وثقة بالنفس، فأنت بذلك تواكب أحدث صيحات الموضة، وإليك بعد الإطلالات التى ستلهمك لارتداء بدلتك على الحذاء الرياضى وتظل بكامل أناقتك وشياكتك.