مصر تطلق مؤسسة للأزياء والتصميم والموضة EFDC

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ومن الأعضاء المؤسسين لها فاطمة غالي وماري لويس بشارة وعبد المالك شمسي وبول أنتاكي.

تنطلق مؤسسة الموضة وتصميم الأزياء المصرية في شهر مايو الحالي وهي مسجلة لدى وزارة التضامن المصرية.

ومؤسسوها الخمسة هم:

1- عبد المالك شمسي المدير التجاري لمؤسسة STA (Shamsi for Trading & Agencies) شمسي للتجارة والوكالات وأمين صندوق مؤسسة الموضة وتصميم الأزياء المصرية (EFDC).

2- فاطمة غالي المدير العام لدى مجوهرات عزة فاهمي.

3- ماري لويس بشارة مصممة أزياء وهي نائبة مجلس إدارة بشارة للموضة ورئيسة المؤسسة المصرية للموضة وتصميم الأزياء.

4- بول أنتاكي الرئيس التنفيذي لشركة برميوم الدولية لخدمات الائتمان.

5- سوزان ثابت الناشرة ورئيسة تحرير مجلة Pashion والأمين العام للمؤسسة المصرية للموضة وتصميم الأزياء.

وقد جمع هؤلاء الأعضاء المؤسسون مالديهم من معرفة وخبرة في مجال التصميم والإنتاج والبيع بالتجزئة والتصدير والتسويق والإعلام والعلاقات العامة لتنمية وتطوير الموضة المصرية والأزياء والقطن وصناعة التصميم لوضع مصر على خريطة الموضة الدولية.

المهمة التي من أجلها تم إنشاء المؤسسة المصرية للموضة وتصميم الأزياء EFDC هي:

- مساعدة المصممين في مراحل مختلفة من عملهم من خلال ما تقدمه لهم من دعم مبدئي وبرامج.

- تطوير وعرض ما يقدمه المصممون المصريون في ساحة الموضة المحلية والدولية.

- دعم وتنمية رأس المال البشري باستخدام برامج تدريبية على جميع المستويات في هذه الصناعة.

- تعزيز قطاع السياحة من خلال دعم منصات التجزئة المحلية التي تحافظ على التراث المصري في مجال التصميم والأزياء والحرفية.

- إرشاد الأعمال المحلية لمواكبة المستويات الدولية في التصميم والجودة.

- خلق علاقات قوية مع مؤسسات الموضة الدولية وقادة الصناعة ووسائل الإعلام العالمية لزيادة الوعي والترويج لصناعة الموضة والتصميم المصرية.

وفي عامها الأول سوف تقوم المؤسسة المصرية للموضة وتصميم الأزياء بإطلاق سلسلة من ورش العمل بواسطة أعضاء لهم الريادة في الصناعة المصرية والدولية وتنظيم تدريب مهني للطلبة وتنشئة المصممين كما هو الحال في الأعمال الأكثر رسوخا.

كما ستقدم المؤسسة المصرية للموضة وتصميم الأزياء (EFDC) فرص للأحداث المحلية والدولية وتمهيد الطريق لأسبوع الموضة المحلي.

بالإضافة إلى أن التمويل والبدء بواسطة مؤسسيها سيتم من خلال الرعاية ورسوم العضوية والأحداث والخدمات المقدمة للصناعة.