على الرجال التوقف عن ارتداء هذه الأشياء

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - من الأهمية القصوى للرجل أن يلبس بطريقة تجعله يبدو جذابا قدر الإمكان، ولكن في بعض الأحيان يرتدي الرجال الأشياء التي يمكن أن تدمر جاذبيتهم بالكامل، وهنا نقدم لكم أيها الرجال بعضاً من التوصيات التي من شأنها منعكم من ارتكاب مثل هذه الأخطاء:

1- أكمام القميص المرفوعة بفوضوية:

دفع أكمام قميصك للخلف بطريقة فوضوية لا يحسن من جاذبيتك على الإطلاق، قم بثني أكمامك بدقة لمظهر أكثر ترتيبا.

2- ارتداء النظارات الشمسية بالداخل:

إليك بعض التعليمات حول كيفية اختيار النظارات الشمسية المناسبة، وبطبيعة الحال لا تقم بارتداء نظاراتك عندما لا يكون هناك حاجة لذلك، ولكن بمجرد الدخول للداخل سوف يكون من الأفضل خلع نظارتك.

3- القميص الفضفاض بداخل البنطال:

في معظم الحالات يجب أن يكون قميصك بداخل البنطال، ومع ذلك من المهم الحفاظ على هندمته، فالقميص الذي لا يناسب جسمك يبدو سيئا، لذا اتبع النصائح بالصورة المرفقة حول كيفية ثني القميص بسهولة.

4- عدم ارتداء ساعة:

هذا الملحق يمكن أن يجعل حتى أبسط الأزياء تبدو أكثر روعة، لا تفوت فرصة تحسين مظهرك عن طريق اختيار أحد أنواع الساعات.

5- ارتداء الأحذية الرياضية فقط:

الأحذية الرياضية تجعل مظهرك بدون أدنى شك أكثر راحة وغير مقيد، ومع ذلك حصر نفسك في ارتداء هذه الأحذية فقط هو خطأ كبير، اختر الأحذية المختلفة التي تلائم أزياءك وسوف تكون دائما على القمة.

6- عدم ارتداء الجوارب:

إذا كنت لا تريد أن تكون جواربك مرئية ارتدي الجوارب التي لا تظهر بدلا من عدم ارتدائها على الإطلاق.. هذا سوف يمنعك من الشعور بعد الارتياح طوال اليوم وتدمير حذائك.

7- عدم ارتداء الملابس المناسبة:

إذا كنت ذاهبًا إلى حدث رسمي أو مقابلة حاول دائما أن تبدو مناسبا، لا أعتقد أنك ستبدو أنيقا إذا كنت تمزج بين الملابس، هذا سيجعلك تبدو صبيانيا فقط.

8- التيشيرت الطويل:

في بعض الأحيان لا يبدو هذا ملائما خاصة مع السراويل الضيقة، ومع ذلك إذا لم تكن من محبي الهيب الهوب، فمن الأفضل أن تكون حذرا عند ارتداء مثل هذه القمصان.

9- الجوارب البيضاء:

إلا إذا كنت تفعل شيئا له علاقة بالرياضة فإن الجوارب البيضاء لا يجب أن تكون إحدى خياراتك على الإطلاق، ابحث عن شئ أكثر إثارة للاهتمام إذا كنت تريد أن تكون الجوارب الخاصة بك لافتة للنظر.

10- السراويل الفضفاضة:

واحدة من أسوأ الأخطاء التي يمكن للرجل أن يفعلها لقتل أناقته، هذا سوف ينتقص من أسلوبك العام.