"الأكسسوارات" .. بصمة المرأة فى المنزل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الاكسسوارات هى توابل الديكور فهى تؤكد شخصية صاحب البيت

"اكسسوارات" البيت هى الإضافات الناعمة التى تشى ببعض من ملامح الشخصية والمزاج وأسلوب الحياة، ولعلها أول ما يستدعى انتباهنا لدى دخول البيت لأنها العلامات التى تدلنا على اهتمامات ساكنه ومستواه الثقافى، وربما هواياته.

يؤكد خبراء تصميم الديكور أن "الاكسسوارات" هى توابل الديكور، كما هى المطيبات توابل الطعام، وكما هى "الاكسسوارات" التى تزين الثياب والتى قد ترفع من طلّة زى معين وتحوله إلى متألق يصلح لمشاوير المساء البهيجة، أو تقلل من شأنه وتجعله باهتاً لا يصلح لمناسبة هامة.

فالوسائد والإضاءات والفوانيس والشموع والزهور والمرايا تؤكد شخصية صاحب البيت أكثر من أطقم الأرائك وموائد وكراسى الطعام ومناضد الشاى التى تأتى عادةً جاهزة، ببصمات الغير، فيما تحمل هذه الأشياء الصغيرة بصمة صاحبها وتعنيه هو دون غيره لأنه هو من جمعها ورتبها وصنع منها أركاناً وزوايا يشيع فيها الإنسجام والتناسق والإنسيابية.

إن أول ما يجب الإلتفات إليه عند اقتناء هذه "الاكسسوارات" هو اللون لأنه الوصفة السحرية التى توازن الديكور، تربط القطع ببعضها، تثير انتباه الناظر وتضيف كثيراً من الخصوصية والتفرد والغنى إلى بيتك.

ولا تنسى لدى اختيارها حيوية اللون الأحمر ومشتقاته، وما يضفيه من دفء ورومانسية على غرف النوم والصالة وحتى المطبخ، علاوة على أنه اللون الشائع فى هذا الموسم. إستخدمى الألوان اللماعة لزيادة سعة المكان الضيق، واستخدمى أيضاً الأنسجة المترفة، ك "الساتان" و "الشيفون" والمخمل.

نضع بين يديك بعض الوصايا فى كيفية استخدام "الاكسسوارات" لتجديد البيت وتغيير المزاج:

1- إبدئى بالتغيير من مدخل البيت (الردهة الرئيسية) لأنها الزاوية الهامة من البيت والتى تقول للقادمين: مرحباً!

إختارى السجادة أو الإضاءة أو الزهور أو المرايا أو المشاجب التى تناسب ذوقك أولاً، وطبيعة ديكور البيت بشكل عام ثانياً.

2- غطى بيتك بالدفء، ضعى الوسائد الملونة على الكرسى أو الأريكة أو الأرضية، فهى متوافرة دائماً بألوان وأشكال مختلفة.

تضيف الوسائد جمالية خاصةً على الزوايا، وربما تشكل أسهل طريقة لتجديد البيت.

3- بادلى "اكسسوارات" البيت ببعضها من وقت إلى آخر، كى تحصلى على طلات جديدة بدون أن تدفعى فلساً، إبدئى باللوحات والوسائد والمرايا والنباتات وأطقم البورسلين.

4- إهتمى بالأمور البسيطة كإطارات الصور وأغطية المصابيح، وركزى على الألوان لأنها تمنحك طلات مختلفة، بدون جهد كبير.

5- غيرى الطريقة التى تنظرين بها إلى الخارج عن طريق تغيير الستائر وألوانها ونوع أنسجتها، وحتى طريقة رفعها وإسدالها.

6- إذا كانت أغطية الأرائك أو الكراسى قابلة للتبديل، يكون من الأفضل تجديدها كل فترة بألوان تناسب الموضة أو متطلبات الموسم.

إن تغيير اللون أو نوع القماش يمكن أن يجدد من أجواء البيت، بطريقة تتناغم مع أى "اكسسوار" جديد.

7- لا تنسى المطبخ لأنه يشكل "قلب" البيت، وكل تغيير فيه قد يمكن أن يفتح الشهية وينعش النفس.

غيرى الستائر وغطاء المائدة ووسائد الكراسى.

تذكرى أن للمناشف وحمّالات القدور دوراً فى تجديد طلة المطبخ، فضلاً عن إشاعة جو من الحيوية فى أركانه.

8- تذكرى أن الزهور والنباتات هى كالملح فى الطعام!

زينى بيتك بأصص الزهور الملونة والنباتات الخضراء الرائقة.

لا تنسى أيضاً الحمام والمدخل والمطبخ، اختارى دائماً النباتات التى تناسب الأجواء والمناخ ودرجة الإضاءة فى كل منها.

- ضعى الوسائد الملونة على الكرسى أو الأريكة أو الأرضية.

- تذكرى أن الزهور والنباتات هى كالملح فى الطعام.

- بادلى "اكسسوارات" البيت ببعضها من وقت إلى آخر.

- ركزى على الألوان لأنها تمنحك طلات مختلفة بدون جهد!