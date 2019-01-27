عليك بالستائر المطبوعة والمنمنمات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعتمد قيمة الستائر التي تحجب جزءا من ضوء الشمس على حجمها ومادتها وخيارات الطباعة

كيف تحسن المنظر الذي تطل منه نافذتك:

ليس هناك أحد لا يفضل أن يطل بيته على حديقة أو أي منظر طبيعي مفتوح على العالم الخارجي، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ففي المدن، وحيث تكون أسعار العقارات نارية تلسع ذوي الإمكانات المحدودة، يصبح من الصعب إيجاد بيت بكل المواصفات المطلوبة، لتبدأ التنازلات، إما في المساحة أو الموقع، مع العلم أن هناك بيوتا بنوافذ، لكن تطل على مبنى مجاور أو على حائط إسمنتي كبير يجعل العين تمل من النظر إليه من الدقيقة الأولى.

فالمنظر لا يكون جذابا ومريحا من جهة، كما انه يحجب الضوء عن الداخل مما يجعل المكان قاتما من جهة ثانية، عدا أن جدارا من الآجر، من شأنه أن يجعل الشخص يشعر بالخوف من الأماكن المغلقة وليس ببعيد أن يؤدي بساكنه إلى الاكتئاب أيضا.

لتجاوز هذه المشكلة هناك خدعة يطرحها الخبراء، تحافظ على الضوء الطبيعي وتقلل الاهتمام بقبح الجدار في الوقت ذاته. أول ما يتبادر إلى الذهن تغطية النوافذ المطلة على هذا الجدار القبيح بستارات ذات لون واحد، إلا أن هناك خيارات أخرى تضيف بعدا ديكوريا على المكان. تقترح فيليسيتاس اوليلين، التي تعمل في مجال تصميم الديكور الداخلي، طباعة ستارة شبه شفافة تتوفر على انعكاسات ضوئية، مع طبع صور من الطبيعة عليها لإيجاد انطباع بوجود بيئة حية في الخارج.

وتقول فيليسيتاس إن الضوء يدخل إلى المنزل حتى في حال وضع هذه الستارة على النافذة، كما أن منظرا يمثل حديقة أو باحة منزل أو أي منظر آخر يجعل الشخص يشعر بالسعادة وبانفتاح المكان واتساعه. وتضيف أيضا أن هذا النوع من الديكور ليس مكلفا من الناحية المادية مقابل ما يعكسه من منظر جميل يفتح النفس.

ويعتمد جمال أو عدم جاذبية المنظر بصورة عامة على ما يختاره الشخص، لذا يجب أن يكون الاختيار دقيقا. وتعتمد قيمة الستائر التي تحجب جزءا من ضوء الشمس على حجمها ومادتها وخيارات الطباعة، وتبدأ الأسعار من 160 دولارا أميركيا.

للحصول على تصميمات وخيارات مشابهة هناك ستائر «سايلانت غليس» شبه الشفافة المصنوعة من مادة عليها رسومات زهور وظلال فروع أشبه بظلال الأشجار الخارجية.

من الممكن أيضا معالجة النافذة على طريقة المنمنمات المجسمة. ويرى المعماري كريستوفر ميرز، صاحب شركة «جاست تيريسيز»، أن هذا الأسلوب جميل في إضفاء الجمال على النوافذ، وقال إنه تعلمه عندما كان يعمل في نفس المجال في شركة وولت ديزني ويونيفيرسال ستوديوز.

وقال ميرز إنه صنع منمنمات مجسمة في استراحات الحدائق مثل تلك التي ظهرت في فيلم Pirates of the Caribbean في ديزني لاند بباريس، وأضاف معلقا أن المنظر يبدو وكأنه بيئة خارج المنزل، لكنه في الواقع مساحة بعمق قدمين. ويعتزم ميرز استخدام هذه التقنية لتغيير المشهد خارج نافذة مكتبه الجديد في صالة العرض بـ «جاست تيريسيز»، مشيرا إلى انه ينوى أولا الاستعانة بفنان تشكيلي لدهن الجدار ورسم شخص يقود دراجة عبر الريف الفرنسي. كما يعتزم أيضا وضع صندوق نباتات مملوء بقطع الخشب لإيجاد مشهد أقرب إلى مشهد الأفق في اللوحة.

ويقول ميرز إنه اختار قطع الخشب في صندوق النباتات لأنها تتطلب كمية ماء أقل ويبقى النبات مخضرا طوال العام، ويقترح أيضا شجر الأرز واللبلاب. إذا لم تدهن الجدار المقابل لنافذتك، ربما تفكر في ملاذ بيئي على مستوى أقل في حوض أو تحت غطاء زجاجي على عتبة النافذة.

ويمكن من خلال تربة النباتات الصغيرة أو القواقع أو الأحجار جذب الانتباه. ويمكن مزج كل هذه الأفكار بشرط أن تطبق بالطريقة الصحيحة، أي لا يجب أن يرمي الشخص بعض أوعية نباتات الزينة على عتبة النافذة ويفكر انه أوجد بعدا جديدا للمكان.