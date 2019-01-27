لون عين العروس وبشرتها أساس اختيار تسريحة ولون شعرها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لابد ان تبدو العروس طبيعية ومميزة فى آن واحد، لأن هذا هو يومها هى

تسريحة الشعر يوم الزفاف أكثر ما يقلق العروس قبل زفافها، فهى تريد أن تكون جميلة ببساطة، وجذابة بامتياز ، لكن كيف تكون التسريحات مناسبة لكل عروس.

تسريحة ولون شعر عروس ربيع وصيف 2009

غالبا ما تتغير الموضة كل 10 سنوات، إلا أن الأساس يبقى واحدا وهو: ما الذى يليق بهذه العروس أو تلك، فتكاوين الوجه تلعب دورا بارزا فى اختيار التسريحة إضافة إلى موديل الفستان. والأهم أننا نسعى لأن تبدو العروس طبيعية ومميزة فى آن واحد، لأن هذا هو يومها هى.

وماذا عن الألوان؟

ألوان صبغات الشعر تميل إلى ألوان الـ Matte أو الخالية من اللمعان، وهى البنى الفاتح مع الـ Low Light أو الـ High Light، البرونز الفاتح، الأشقر الباهت، ولكن لا نستطيع أن نتجنب إدخال بعض اللمعان الى شعر العروس لأنه مهم لحضورها وللتصوير فى الحفل.

ما الذى يجب أن نأخذه بعين الإعتبار بالنسبة لأنواع الوجوه؟

- صاحبة الوجه الطويل: إذا كان وجهها طويلا ولديها جبهة عريضة، نسرح الشعر بطريقة تعريضه وتغطية طول الذقن وصولا إلى تربيعه، ولابد من تقريب الشعر من الجبين للتخفيف من هذا العرض. يمكن اعتماد "شينيون" منخفض مع تعبئة جانبى الوجه.

- صاحبة الوجه البيضاوى: تليق بوجهها طريقة رفع الشعر عن الوجه لإعطائه بعض الطول.

- الوجه العريض من فوق والرفيع من الأسفل (مع رقبة رفيعة): يليق به "شينيون" عريض من الأسفل ورفيع من فوق.

- صاحبة الوجه المربع: التسريحة المثالية لصاحبة هذا الوجه تعتمد على إعطائه طولا بعض الشئ، ويمكن مثلا إبقاء الشعر منسدلا مع إبعاده عن الوجه.

- صاحبة الوجه الر فيع: فى هذه الحال لا أشد الشعر عن جوانبه.

العلاقة بين لون عين العروس واللون المناسب لشعرها

لون العينين هو الأساس فى اختيار اللون، إضافة إلى لون البشرة. فالفتاة السمراء نخفف من سواد لون شعرها، والشقراء لا نفتح لها كثيرا كى لا تبدو باهتة.

إذا كان لون العينين عسليا أو بنيا، ندخل للشعر ألوان العسلى أو البرونز أو البنى الشوكولاتى. العينان الخضراوان تليق بهما كل ألوان الشعر.

والعينان السوداوان وخاصة الواسعتان، تليق بهما ألوان الشعر الشعر الشرقية، أعنى الألوان القاتمة، كالبنى مع لمعة مخفية وغيره.

الأكسسوارات ودورها فى تسريحة العروس؟

هذه السنة عاد التاج ليتربع على عرش الشعر، ففى الصيف الماضى كان الورد هو الموضة.

ولابد من إدخال بعض الأكسسوارات الإصطناعية أو الطبيعية فى تسريحة العروس لإعطائها جمالا، خاصة وأن معظم الفتيات ينزعن الطرحة عن رؤوسهن فى منتصف السهرة.

نصائح أخيرة للعروس

أن تكون مرتاحة وبوضع نفسى جيد قبل زفافها، لأن توترها قد يبدو للعيان. أن تكون على ثقة بمزين شعرها ليتمكن من الإبداع فى تسريح شعرها يوم زفافها.

أن تتحضر لعلاج شعرها وتلوينه وتنظيف أطرافه (قصه) قبل نحو أسبوعين من زفافها، لتخرج بتسريحة جميلة وبمظهر أنيق فى هذه المناسبة.