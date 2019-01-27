كيف تختارين زهور فرحك ومنسقها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يفترض بمنسق الزهور الجيد أن يقترح عليك زهور تناسب ميزانيتك وان تتوافق أيضا مع لون شعرك وبشرتك وماكياجك

اتبعى هذا الدليل المبسط لإيجاد منسقة زهور رائعة لتدبير أجمل الورود والديكور لحفل زفاف ضمن ميزانيتك.

أبدأى فى وقت مبكر

يجب أن يكون اختيار منسقة زهور حفل زفافك من أول المهمات فى قائمة الأمور التى ينبغى القيام بها لترتيبات الزفاف.

حيث يتم عادة حجز مواعيد مبكرة مع منسقى الزهور ذوى السمعة الجيدة. ويساعد هذا أيضا على اختيار موعد زفافك بدقة.

فعلى سبيل المثال، قد تكون إقامة زفافك فى الربيع أمرا رومانسيا، ولكن قد يكون جدول منسقى الزهور المحترفين مزدحما، كما أن ثمن الزهور يرتفع كثيرا فى موسم الأعراس.

ومن الأفضل تجنب المناسبات الكبيرة مثل عيدى الفطر أو الأضحى أو الاحتفال بأيام الأم أو المرأة أو الرومنسية العالمية.

أسألى كل ما عندك من أسئلة

ضعى أولا قائمة قصيرة تضم منسقى الزهور الذين يعجبك عملهم، ثم قللى خياراتك عن طريق توجيه أسئلة مهمة لهم.

ومن ضمن الأسئلة المهمة مثلا هل سبق وعملوا فى المكان الذى ستقيمين فيه حفل زفافك؟ كيف يمكنهم مساعدتك على تنسيق زهور رائعة ضمن ميزانيتك؟ ما هى الأفكار التى لديهم فيما يتعلق بأسلوب الزفاف؟ والتحدث مع منسقة أو منسق الزهور عن مثل هذه المواضيع، يفيدك أيضا فى تطوير علاقة جيدة معه، وهذا أمر هام، لأنه يجب أن تثقى بالشخص المسؤول عن هذه الوظيفة فى زفافك.

شارك بأفكارك

لا تخافى أبدا أن تقولى ما تريدين. خذى معك صورا من المجلات أو المواقع الإلكترونية لديكور حفلات الزفاف التى أعجبتك حين تأخذين موعد استشارة مع منسق الزهور للمرة الأولى.

وخذى أيضا معك صورة لفستان الزفاف (وإن أمكن قطعة من قماش فساتين الوصيفات). فمنسقى الزهور معتادين على مشاهدة الصفحات المقتطعة من المجلات لذا لا حاجة لقضاء ساعات عديدة فى تصور طرق تنسيق الزهور المذهلة.

كما يجب أن يكون لدى منسق الزهور الكثير من الكتب والصور لتصاميم الزهور التى قاموا بتنسيقها لكى تتصفحيها وتستمدى منها إلهامك.

ادرسى التكاليف

قد تكون بعض الزهور غالية الثمن، خاصة إذا كانت فى خارج موسمها، وكان لابد من إحضارها من الخارج.

ويفترض بمنسق الزهور الجيد أن يقترح عليك زهورا بديلة تناسب ميزانيتك. وإذا كنت ترغبين بشدة بزهور معينة، مثل زنبق الوادى، فضعى فقط بعض الزهرات فى باقة الزهور بدلا من أن تكون كامل الباقة مكونة منها.

واحذرى من التكاليف الخفية. فقد يتم فرض رسوم إضافية لخدمات الاستشارة وإيصال الزهور وتجميع الباقة. لذا يجب أن تكونى على علم بكافة التفاصيل.

كونى دقيقة

اطلبى مشاهدة أمثلة فعلية لأعمال منسق الزهور، وليس مجرد صور. وانتبهى لمدى الاهتمام الذى يوليه للتفاصيل.

كيف يكون شكل اللمسات الأخيرة؟ هل يمكن مثلا ملاحظة وجود غراء على شريط ربط الزهور؟ هل من المريح حمل باقة الزهور؟ إن مستوى العناية التى يوليها منسق الزهور لعمله لا تكلف الكثير ولكنها قد تحدث فرقا كبيرا فى الشكل النهائى لتصميم الديكور.

أمور يجب أن تأخذيها بعين الاعتبار:

لمساعدتك على اختيار زهور يوم زفافك، استمدى إلهامك من خلال وضع جميع مظاهر اليوم المهم بعين الاعتبار.

1- موعد الزفاف

لضمان أن تظل الزهور نضرة طوال اليوم، خذى بعين الاعتبار الموسم الذى ستقيمين فيه زفافك.

إذا كان فى الشتاء، من الأفضل استخدام الزهور الت تدوم لفترة أطول فى باقتك، مثل الزنبق والورود.

وإذا كان الطقس حارا جدا، تجنبى استخدام الزهور الرقيقة التى تذبل بسرعة، مثل زهرة البازلاء العطرية.

وعليك أن تعرفى أيضا الزهور التى تزهر فى الموسم الذى ستتزوجين فيه. فالزهور التى تنمو فى موسمها أقل تكلفة، لذا يمكن استخدام كميات كبيرة منها لتصميم شكل رائع.

2- مكان حفل الزفاف

عندما تزينين مكان حفل الزفاف، يجب أن يتناسب تنسيق الزهور مع طراز المكان حيثما أمكن ذلك.

فإذا كان المكان عصريا، استخدمى عددا قليلا من الزهور العصرية، مثل الزنبق. أما إذا كان الحفل فى مكان كلاسيكى، فاستخدمى الزهور التقليدية مثل الورود أو الهيدرانجيا.

وإذا كان المكان يغلب عليه لون معين، فحاولى تنسيق الزهور لتتناسب مع هذا اللون بدلا من محاولة إخفائه أو تجاهله.

فعلى سبيل المثال، لن تتناسب الزهور البرتقالية الفاتحة أو الورود الحمراء مع غرفة ذات جدران وردية.

3- فستان الزفاف

عند اختيار باقة الزهور التى ستحملينها، ضعى دائما فى اعتبارك شكل وموديل الزهور التى ستناسب فستانك.

إذ ليس بالضرورة أن تكون الباقة الدائرية المربوطة من الأسفل هى الخيار الصحيح، على الرغم من أنها منتشرة الاستخدام. وضعى فى اعتبارك أيضا لون فساتين وصيفاتك إذا كنت تريدين تحقيق شكل متناسق الألوان.

4- أنت الأهم

من المهم أن تتوافق الزهور والألوان التى اخترتها مع لون شعرك وبشرتك وماكياجك.

اعتبرى باقة الزهور إكسسوارا مكملا لأناقتك، واختاريها كما لو أنك تختارين حقيبة اليد.

وإذا كنت غير متأكدة، اطلبى رؤية تصميمين أو ثلاثة وتدربى على حملها لتعرفى وزن وشكل الباقة المناسب لك.