لليلة عمر جميلة .. اليك أسرار التغذية الخاصة بالعرائس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عدة نصائح لتكونى فى قمة لياقتك وجمالك فى ليلة العمر

هل ترغبين بشدة أن يكون جسمك فى كامل لياقته ليبدو رائعا فى فستان الزفاف؟ لا تخافى، فالخبراء سيجيبون على أهم أسئلتك المتعلقة بالجسم.

كيف أغير نظامى الغذائى؟

تقول خبيرة التغذية أماندا غريغز Amanda Griggs: "إذا كنت فى الوقت الحالى تاكلين الكثير من الأطعمة غير المغذية، فلا تحاولى اتباع حمية قاسية لخسارة وزنك. فعليك بدلا من ذلك تغيير نظامك الغذائى على مرحلتين.

الأولى هى التخلص من الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكر- لذا لا تأكلى المقليات والحلويات ولا تشربى المشروبات الغازية.

وإذا كنت تأكلين الكثير من هذه الأطعمة، فإن التخلى عنها لوحده سيجعلك تفقدين بعض الوزن بسرعة.

أما المرحلة الثانية (أو إذا كنت تأكلين أطعمة جيدة) فتأتى بعد حوالى أربعة أسابيع. ويتم فيها استبدال الكربوهايدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض...) بالحبيبات الكاملة (مثل الخبز الأسمر والأرز الأسمر...) فهى تطلق الطاقة ببطء أكبر مما يجعلك تشعرين بالامتلاء لفترات أطول وتحافظى على استقرار مستوى السكر فى الدم، وبالتالى لا تشعرين بالرغبة فى تناول الأطعمة السكرية."

أنا دائما جائعة .. ماذا أفعل؟

لا تسمحى لنفسك أبدا أن تشعرى بجوع شديد، وإلا سيسيطر التفكير فى الطعام عليك وسينتهى بك الأمر بتناول أى شئ.

فإذا كنت لا تشعرين بالشبع بتناول ثلاث وجبات يوميا، فهذا يعنى أن مستوى السكر فى الدم خارج عن السيطرة.

ولكى تسيطرى عليه، كلى كميات قليلة ووجبات أكثر- ثلاث وجبات رئيسية يوميا ووجبتين خفيفتين كل ثلاث إلى أربع ساعات.

فتناول الطعام بهذه الطريقة سيحفز الأيض ويمنحك الطاقة اللازمة للتعامل مع ضغوط التخطيط للزفاف.

وتشمل بعض الوجبات الصحية الخضروات والحمص أو بسكويت زبدة اللوز أو الأفوكادو مع قطعة من التوست الأسمر.

فاللوز والأفوكادو يحتويان على زيوت أوميغا الرائعة وعلى فيتامين E، مما سيجعل بشرتك مشرقة وشعرك براقا.

هل سأفقد الوزن بسرعة؟

يعتمد هذا على الوزن الذى يجب التخلص منه. فإذا كان هناك الكثير من الكيلوغرامات الزائدة فى جسمك، فإن اتباع نظام غذائى صحى سيجعلك تفقدين الوزن بسرعة فى البداية.

ولكن حالما تقتربين من تحقيق الوزن المطلوب (أو إذا لم تكونى بحاجة لفقدان الكثير من الوزن)، ستتباطأ وتيرة فقدان الوزن، ولكن لا تخافى، فهذا أمر طبيعى تماما. فليكن هدفك هو فقدان حوالى كيلوغرام ونصف أسبوعيا، إذا أردت أن تنحفى على المدى الطويل.

كيف أتجنب الاصابة بالانتفاخ يوم الزفاف؟

فى الأيام القليلة التى تسبق زفافك، كلى فطورا جيدا مثل البيض. لا تأكلى الفواكه باستثناء التوت وكليها فى الصباح.

تجنبى الخضروات مثل الملفوف والبروكلى والقرنبيط والبصل، وابتعدى عن الخس. وتجنبى أيضا أى شئ يحتوى على محليات صناعية مثل المشروبات الغازية واللبن الخاص بالريجيم.

هل يمكن أن أمنع وزنى من الزيادة مرة أخرى؟

من الطبيعى اكتساب بعض الوزن بعد انتهاء يوم الزفاف وعودة الأمور إلى طبيعتها. ولكن يمكنك المحافظة على وزنك الجديد عن طريق تناول طعام صحى فى أغلب الأوقات ويمكنك مكافأة نفسك أحيانا ببعض الأطعمة التى تحبينها. فبهذه الطريقة ستحافظين على لياقتك دون أن تشعرى بالتعاسة!

هل يمكن أن أتبع حمية غذائية دون أن أمارس الرياضة؟

تقول المدربة الشخصية كاثرين فريلاند Kathryn Freelan: " نعم يمكنك ذلك، ولكن ذلك لن يحسن شكل جسمك، أى ستصبحين فقط نسخة أنحف من الشكل الذى أنت عليه الآن! فالحمية الغذائية لوحدها لن تمنحك جسما رائعا، وللحصول على ذلك عليك اتباع الحمية وممارسة الرياضة معا.

كما إن الرياضة ستساعدك على تخفيف التوتر والرغبة بتناول الوجبات السريعة وستساهم فى تحسين بشرتك."

كيف أبدأ بالرياضة؟

"لكى تفقدى أكثر من 12 كيلوغراما، ابدأى بتمارين حرق الدهون ثلاث مرات أسبوعيا، مثل المشى السريع وركوب الدراجة الهوائية والسباحة.

وفى الأسبوع الأول، مارسى أى نوع من هذه الرياضة لمدة 15 دقيقة بحيث تشعرين فقط بحرارة خفيفة ولهاث بسيط.

وفى الأسبوع الثانى، زيدى الفترة الزمنية بنسبة 10%، بحيث تزيد بمعدل دقيقة ونصف، وزيدى الفترة الزمنية بنسبة 10% كل أسبوع حتى تصلى إلى 30-45 دقيقة."

ماذا بعد ذلك؟

لكى تحرقى الترهلات الزائدة، يمكنك الآن البدء بزيادة كثافة التمرين الرياضى بنسبة 10% أسبوعيا بحيث تزيدين سرعة المشى أو سرعة الدراجة الهوائية.

كيف أحدد شدة التمرين الرياضى؟

إذا كنت تشعرين وأنت تتمرنين على المستوى 1 كأنك جالسة، وعلى المستوى 10 كأنك تركضين بأقصى سرعة ممكنة، فيجب أن تتمرنى على المستوى 7 أو8.

ولتلمسى نتائج حقيقية، لا تخدعى نفسك بإيهامها أنك تتمرنين بشدة أكبر مما أنت عليه فعليا. فالأمثل هو أن تكونى قادرة على إجراء محادثة أثناء التمرين، ولا أن تتمرنى بشدة بحيث أنك تفضلين أن لا تتحدثى.

هل ستنمو عضلات كبيرة لدى إذا استخدمت الأثقال؟

"بالتأكيد لا. فالنساء لا يفرزن الهورمونات اللازمة لبناء عضلات كبيرة، وفى الحقيقة، فإن الأثقال المستخدمة فى التمارين مهمة لكى يبدو جسمك مشدودا ومفصلا.

واكتساب العضلات يحسن عملية الأيض أيضا، لذا ستحرقين السعرات الحرارية بصورة أسرع، حتى فى الوقت الذى لا تمارسين فيه الرياضة.

ولكن إذا لم يسبق لك أن استخدمت الأثقال، فيجب أن تتعلمى الأساليب الصحيحة لفعل ذلك- إما بمساعدة مدرب شخصى أو التسجيل فى دورة أثقال فى النادى الرياضى."

ماذا أفعل لكى أتخلص من ترهل الجزء العلوى من الذراع؟

"للحصول على ذراعين مشدودتين تبدوان رائعتين فى فستان زفافك يجب عليك تقوية العضلة ذات رؤوس العضدية (triceps). فعليك إضافة تمارين خاصة لتقوية هذه العضلة لبرنامجك الرياضى.

وأحد التمارين التى تساعدك على ذلك هو أن تمسكى بثقل بوزن كيلوغرام واحد. قفى وذراعيك ممدوتين فوق رأسك وأنت ممسكة بالأثقال، ثم اثنى ذراعيك من عند المرفق خلف رأسك، ثم عودى ألى الوضعية الأولى، ولكن لا تقوسى ظهرك أو تضغطى على رقبتك.

تمرنى لفترة من الوقت على هذا الوزن بالقيام بثلاث مجموعات، بحيث تكررين الحركة 20 مرة فى كل مجموعة، ثم زيدى وزن الأثقال تدريجيا."

ماذا عن بطنى؟

من التمارين التى تساعد على شد عضلات بطنك السفلى هى تتمددى على بطنك على الأرض ثم ارفعى نفسك حتى ترتكزى على مرفقيك وأصابع قدميك بحيث يكون مرفقاك تحت كتفيك.

ومدى جسمك بصورة مستقيمة وشدى عضلات بطنك واستمرى فى هذه الوضعية قبل أن تسترخى. كررى التمرين ثلاث مرات بمعدل دقيقة لكل مرة.