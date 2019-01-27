8 أساسيات لا تغفليها عند تحديد ميزانية زفافك!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كلما حجزت ترتيبات الزفاف من وقت مبكر، ستوفرين مبالغ أكبر

تقول آمبر هانت Amber Hunt، مديرة التدريب فى كلية Wedding Planner School: "تحتاجين إلى ميزانية لحفل زفافك.

حددى أولويات لعدد قليل من الأمور المهمة جدا لك ولعريسك فى يوم الزفاف." وتقول سام كيترير Sam Ketterer، منظمة حفلات الزفاف لدى Absolute Perfection: "عند وضع تلك الأولويات كونى واقعية.

فأكبر خطأ أصادفه دائما هو التقييم الخاطئ للأمور مثل الموسيقى والطعام فى البداية، ليتبين فيما بعد أنها تحتاج إلى تكاليف أكثر."

1- الوقت.

فى حين أن إقامة حفل الزفاف فى فصل الشتاء هو أرخص خيار، إلا أن كارول هاملتون Carole Hamilton، مؤلفة كتاب "أنت وزفافك، كتاب العرائس". تقترح أن تفكرى أيضا بالوقت الذى سيستغرقة الحفل.

وتقول: "كلما طالت فترة بقاء الضيوف، زادت المصاريف على الطعام والشراب والترفيه." وتقترح بدلا من ذلك، بدء الزفاف فى وقت متأخر بعض الشئ". وتعتقد آمبر هانت أن التوقيت يلعب دورا مهما آخر.

فهى تقول: "كلما حجزت ترتيبات الزفاف من وقت مبكر، ستوفرين مبالغ أكبر. فقد تحصلين على مكان لإقامة زفافك لعام 2010 بأسعار عام 2009 إذا حجزت منذ الآن." ولكن احذرى من التكاليف الإضافية لأمور قد لا تلاحظينها.

2- الطعام والشراب

حين يتعلق الأمر بتقليص نفقات الطعام والشراب، تقترح سارة غلينى Sarah Glennie شراء كعكة زفاف أقل تكلفة.

وتقول: "هناك بعض المحلات التى تقدم تصاميم رائعة لكعكات الزفاف من ثلاث طبقات بأسعار معقولة، ويمكنك إضفاء طابعك الشخصى عليها لتلائم موضوع الحفل وفى نفس الوقت توفرى مالا أكثر."

ومن ضمن الطرق التى تساعدك على تقليل نفقات الطعام والشراب هى تقديم كعكة الجزر أو الشوكولاتة أو الليمون، وتقديم الكانابيه بدلا من المقبلات الرئيسية، أو يمكنك عدم التقيد بهذه القواعد وتقديم ما تحبين.

وتقول سارة: "يمكنك تقديم الشاى التقليدى لفطور الزفاف إذا كان فى الصباح وإذا كنت ستقيمين حفلا فى المساء، ثم تقديم بوفيه فى المساء.

فالضيوف سيحبون أن يكون الطعام متنوعا وستوفرين فى الوقت نفسه الكثير من المال".

ولكن احذرى أن يتم إقناعك بتقديم وجبة كاملة للفرقة أو مشغل الاسطونات أو المصور .. يمكنك أيضا تقديم اللحوم المشوية، فهى رخيصة ومشبعة وسهلة التحضير.

3- الترفيه

تقول كارول هاملتون Carole Hamilton: "أستخدمى نظام الصوت للمكان الذى ستقيمين فيه زفافك واجمعى الأغانى التى تحبينها."

كما إن سؤال الضيوف مسبقا عن الأغانى التى يفضلونها يضمن أن تظل حلبة الرقص مليئة. وإذا كنت ترغبين بإحضار فرقة، فاطلبى من الأصدقاء المقربين والعائلة أن يتشاركوا فى تكلفة الفرقة كهدية زفاف.

ولكن احذرى من الفرق الغنائية المكلفة التى قد تبدو رائعة فى الشريط المصور ولكنها سيئة فى الغناء على أرض الواقع. فيجب أن تسمعى غناء الفرقة شخصيا قبل اختيارها وليس عبر شريط أو قرص مدمج.



وتقول آمبر هانت: "يمكنك الاستعانة بطلاب الموسيقى المتحمسين لإظهار مواهبهم. فقد تكتشفين أن بينهم مواهب لامعة وبسعر أرخص بكثير من فرقة محترفة."

4- المكان

هناك أمكنة رائعة يمكنك إقامة زفافك فيها وتكون فى نفس الوقت أرخص ثمنا. وذا كنت ستقيمين زفافك فى الخارج، فتنصحك هيلين لورد Helene Lord، من Love and Lord، بالاستعانة بمخطط حفلات يملك معرفة جيدة بالمكان المستهدف، لأن مثل هؤلاء الأشخاص سيحصلون على أفضل الصفقات من المزودين المحليين ويهتمون بجميع الأمور القانونية بحيث لا تضطرين إلى القيام بالكثير من الرحلات المكلفة لفعل ذلك."

ومن ضمن الطرق التى تضمن لك توفير المال هى الحصول على رزمة زفاف تشمل الحفل والأزهار والطعام والإقامة.

ولكن احذرى من الأماكن الغربية التى تكون فيها أسعار الإقامة مكلفة، لأن أية مبالغ قمت بتوفيرها ستنفقينها فى هذه الحالة على أسعار الغرف.

5- الفستان

إذا كنت عازمة على شراء فستان جديد من توقيع مصمم مشهور، فيجب عليك التخطيط مسبقا، كما تقول آمبر هانت.

وتضيف: "اشترى فستانك فى نهاية موسم الزفاف الماضى،الذى يكون عادة بشهر سبتمبر، حين يتم إجراء تخفيضات عليها.

فهناك فساتين رائعة ينخفض ثمنها بصورة كبيرة. فمثلا BlackburnBridalCouture blackburnbridal.co.uk يعرض دائما فساتين رائعة تحمل أسماء مشهورة بأسعار مخفضة، وهناك أيضا Caroline Castigliano carolinecastigliano.co.uk

ولا تنسى أيضا معرض The Designer Wedding Dress Sale، bridaldesignersale.com الذى يتم افتتاحه كل بضعة أشهر فى لندن.

ويقول المصمم تشارلى برير Charlie Brear الذين يمتلك Vintage Wedding Dress Company، أنه يمكنك توفير الكثير من المال عن طريق شراء فستان مستعمل أو استئجاره. وإذا كانت والدتك، أوحتى جدتك، لاتزال تملك فستانها، فلا تستبعدى فكرة اقتراضه وإجراء بعض التعديلات عليه.

ويضيف تشارلى: "إذا كنت تريدين شراء فستان جديد ولم يكن لديك الكثير من المال، فلا تخافى من الذهاب إلى المحلات الشهيرة مثل Monsoon أو M&S، لأنه كثيرا ما يكون لديها فساتين رائعة منخفضة التكلفة. ويمكنك إضافة إكسسوارات رائعة عليه."

ولكن احذرى من شراء فستان على الإنترنت، فغالبا ما ينتهى بك الأمر إلى دفع تكاليف إضافية مثل ضرائب الاستيراد، كما يمكن أن تشترى فستانا غير أصلى. بالإضافة إلى أنه سيحتاج إلى تعديلات وسيكون عليك دفع تكلفة ذلك أيضا."

6- الأزهار

تقول شيلا بيلى Sheila Baily من Daisies فى أكسفورد daisies-flower-shop.co.uk: "اصرفى بسخاء على بعض الباقات الكبيرة، فهذا أرخص من شراء الكثير من الباقات الصغيرة، كما أن لها تأثيرا أكبر.

زورى مكان إقامة الحفل بحثا عن المناطق التى تقع عليها العين أولا، فهنا يجب أن تضعى الزهور." استغلى الزهور الموسمية التى تنمو فى الوقت الذى ستتزوجين فيه.

7- الصور وفيلم الفيديو

تقول مخططة الحفلات سارة غلينى من Tillyboo Events أن الصور والفيديو تستحق أن تنفقى عليها الكثير، فهى "ستكون الذكريات الدائمة ليوم زفافك".



ليس من الضرورى أن يكلف اختيار فريق تصوير ممتاز ثروة طائلة. حددى عدد الصور وساعات عمل المصور واطلبى من الأصدقاء التقاط صور إضافية.

ويقول المصور جو تينانت: "يعرض الكثير من المصورين خصومات موسمية. وموسم المصورين الذى ينشغلون فيه هو أبريل إلى أكتوبر.

وغالبا ما يكون ديسمبر حافلا. ولكن فى هذه الأشهر المليئة بالعمل قد يمنح المصورون خصومات أو هدايا إضافية."

ولكن احذرى من المصورين الذى يتقاضون أجرهم لقاء كل صورة ويلتقطون الكثير من الصور. استغلى الرزم التى يقدمها المصورون والتى تشمل تقديم قرص مدمج يحتوى على الصور.

واحرصى على أن تشاهدى أفلام فيديو لأعراس أخرى من أرشيف المصور لترى كيف تم المونتاج وكيف أتت النتيجة النهائية.

8- احذرى من المفاجآت المزعجة

من المفيد أيضا وضع بعض المال جانبا. تقول كارول هاملتون: "ضعى جانبا مبلغا من المال زائدا عن الميزانية للنفقات الإضافية غير المتوقعة."