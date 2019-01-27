مع اقتراب موعد زفافك؟ .. إليك الطريقة المثالية للمشي يوم زفافك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مع اقتراب موعد الزفاف، تتجه أغلب العرائس لتقسيم أوقاتهن بين اختيار الفستان الملائم، وعمل الماسكات اللازمة للجسم والبشرة؛ متجاهلات تمامًا أن هذا اليوم يحتاج مشية مثالية حتى تكتمل هذه الإطلالة.

بالطبع قد يرى البعض مبالغة فيما يتعلق بالمشية، لكن الواقع يقول إن هناك بعض النساء يسرن بطريقة منحنية؛ مما يؤثر على مظهرهن؛ لذلك قررنا اليوم مساعدتكِ سيدتي عبر بعض النصائح التي لا غنى عنها؛ للحصول على مشية مثالية في هذا اليوم:

– المشي المستقيم

من المعروف أن المشي بشكل مستقيم، أمر لا غنى عنه يوم الزفاف، بحيث تكون الرأس مرفوعة وثابتة؛ لتظهري مزيدًا من الثقة بنفسكِ وجمالكِ، دون أي خجل أو مبالغة.

لذلك ننصحك بالتدرّب كثيرًا على هذه الطريقة في المشي؛ خاصة إذا كنتِ تعانين من انحناء في الظهر.

ولا تنسي أهمية المحافظة على استقامة الكتفين، دون إرجاعهما كثيرًا إلى الخلف.

– خطوات متوسطة

تخطئ بعض العرائس أحيانًا عبر اتباعهن خطوات مشي سريعة؛ مقارنة بمن حولهن.

لذلك احرصي خلال هذه اللحظات، على أن تكون خطواتك متوسطة؛ فلا تستعجلي وتجعليها كبيرة؛ حتى لا تفقدي سحركِ وأنوثتكِ.

كما يجب أن تقومي بشد البطن إلى الداخل، مع ضرورة إرجاع الوركين إلى الخلف؛ لأن هذه الخطوات ستساعدكِ على ‏المشي بخطوات منتظمة.‏

– ثبات الرأس

يُعد ثبات الرأس من الأشياء التي لا غنى عنها لإطلالة رائعة؛ لذلك لا تميلي برأسك نحو الأمام أو الخلف؛ بل ببسمة ناعمة تلفّتي إلى الجوانب حيث المدعوين.

ولكن يجب أن يتم ذلك بانتظام ‏ومن دون مبالغة؛ حتى لا تفقدي توازنكِ وراحتكِ أثناء المشي.‏

– الحذاء المريح

يساعدكِ هذا الاختيار كثيرًا في تحقيق النقاط السابقة بمنتهى الأريحية؛ لهذا السبب ينبغي أن يكون الحذاء ذا كعب عريض وثابت.

وعما يتعلق بارتداء الأحذية التي تأتي ‏برباط على الكاحل، لا تترددي أبدًا في اقتنائها؛ كي تضمني الراحة لقدميك أثناء الوقوف والمشي‎.‎

في النهاية، مهما كان تفضيلكِ للكعب الرفيع، ينبغي عليكِ ألا ترتديه نهائيًا في هذا اليوم؛ حتى تتمكني من مواصلة اليوم دون آلام.