أهم 6 حاجات العروسة لازم تعملها يوم الفرح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كل عروسة بتبقى متوترة يوم فرحها ومبتبقاش مركزة ايه اللي المفروض تركز عليه ومتنسهوش، احنا هنا حصرنالك أهم 6 حاجات مهم انك تعمليها ليلة فرحك:

1- لازم تعلقي فستانك قبل ماتنامي عشان ميتبهدلش وتحتفظي به كذكرى جميلة.

2- امسحي المكياج كويس قيل ماتنامي عشان تصحي تاني يوم وشك يبقي منور.

3- لو ناويين علي السفر تاني يوم علطول، أكدي علي أوراقك كلها وجواز سفركم قبل النوم.

4- لو كنت في فندق، رتبي حاجتك كلها كويس عشان ترجع البيت مع حد من قرايبك لو هتسافري.

5- حطي كل هدية تجيلك مع بطاقة التهنئة عشان تبقي مركزة مين جابلك ايه.

6- جمدي الدور الأخير من فوق في التورتة، وكليها انتي وجوزك في عيد جوازكم الأول، تقليد بيتعمل في بلاد كتير وبيتقال أنه بيجلب الحظ والسعادة.