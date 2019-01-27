أهم 6 حاجات العروسة لازم تعملها يوم الفرح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كل عروسة بتبقى متوترة يوم فرحها ومبتبقاش مركزة ايه اللي المفروض تركز عليه ومتنسهوش، احنا هنا حصرنالك أهم 6 حاجات مهم انك تعمليها ليلة فرحك:
1- لازم تعلقي فستانك قبل ماتنامي عشان ميتبهدلش وتحتفظي به كذكرى جميلة.
2- امسحي المكياج كويس قيل ماتنامي عشان تصحي تاني يوم وشك يبقي منور.
3- لو ناويين علي السفر تاني يوم علطول، أكدي علي أوراقك كلها وجواز سفركم قبل النوم.
4- لو كنت في فندق، رتبي حاجتك كلها كويس عشان ترجع البيت مع حد من قرايبك لو هتسافري.
5- حطي كل هدية تجيلك مع بطاقة التهنئة عشان تبقي مركزة مين جابلك ايه.
6- جمدي الدور الأخير من فوق في التورتة، وكليها انتي وجوزك في عيد جوازكم الأول، تقليد بيتعمل في بلاد كتير وبيتقال أنه بيجلب الحظ والسعادة.
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